Renzi: «Brindano i mercati, cala lo spread, la Ue si fida dell’Italia. Ora la crescita»

Ci sono 36 miliardi di euro da spendere nelle grandi opere. Non solo la Torino-Lione, intendiamoci. Penso alla SS 106 in Calabria, a parte della Napoli-Bari, all’Alta velocità tra Veneto e Lombardia, al Terzo valico in Liguria, alle opere pubbliche ferroviarie e stradali ritardate in Sicilia. Penso anche al piano di infrastrutturazione digitale, vero volàno contro l’abbandono e lo spopolamento di intere aree del Paese; alla politica energetica; a sbloccare il piano periferie nei comuni; a rimettere in funzione le unità di missione sul dissesto idrogeologico (Casa Italia) e sull’edilizia scolastica; ad assicurare un piano Casa che dia certezze ai privati dopo l’abolizione dell’Imu, ma anche prospettive all’edilizia residenziale popolare. Non si tratta di trovare le risorse, ma di spendere bene quelle che già ci sono. E garantire leadership adeguate ai centri di spesa a cominciare dalle Ferrovie, vera azienda strategica in cui il cambio di vertice deciso da Toninelli e Tria si è rivelato un autogol incomprensibile.

Si dice che in Italia non si possano fare i lavori. E spesso è vero per responsabilità di un assurdo risiko politico-amministrativo. Ma laddove si creano le condizioni di “pax burocratica”, la qualità delle aziende, la capacità dell’ingegneria e l’abilità dei lavoratori consentono risultati strabilianti. Ciò che sta accadendo a Genova, dove il bellissimo ponte di Renzo Piano prende forma in tempi da record, rappresenta non soltanto il riscatto di una città, ma anche un modello per le opere pubbliche almeno quanto Expo ha segnato la ripartenza di Milano nel 2015. Se applicassimo il modello Genova ai 36 miliardi di euro di opere pubbliche bloccate o rallentate avremmo una crescita del Pil di almeno il 2% per i prossimi cinque anni. Il recente “Progetto Italia” al quale ha lavorato bene la Cdp può consentire in prospettiva di consolidare il settore e recuperare migliaia di posti di lavori persi durante la crisi.

Su questi temi alla Leopolda, dal 18 al 20 ottobre, presenteremo un Piano di investimenti sostenibili più ambizioso di quello lanciato da Angela Merkel per il governo tedesco. La Germania è molto più in ritardo dell’Italia rispetto al target di riduzione di emissioni inquinanti. Per questo dobbiamo puntare in alto: vogliamo fare meglio della Germania, possiamo farlo. Serve un piano di investimenti legato a misure fiscali stabili, superando il metodo fino a ora utilizzato di incentivi frammentati e limitati nel tempo. Da progettare con le imprese, la sostenibilità ambientale e sociale non deve essere un costo, ma un’opportunità. Conto molto sulla tenacia e sull’intelligenza dei ministri Paola De Micheli e Stefano Patuanelli.

Il secondo obiettivo che deve trovare già dalla prossima legge di bilancio è quello della crescita demografica. Abbiamo dimezzato in qualche decennio il numero dei bambini nati in Italia. Pessimo segnale. Per ripartire, ovviamente, non basta un emendamento. Ma credo che il primo stanziamento di almeno un miliardo di euro in favore del “Family Act” al quale lavora bene la ministra Elena Bonetti sia un dovere civile. L’attenzione alle persone con disabilità, agli anziani, alle donne, alle mamme e ai papà, ai servizi nelle città, così come nelle aree rurali, agli assegni per i figli, è una delle ragioni costitutive di Italia Viva. Ripartire insomma dai bisogni delle persone. Non sarà un miliardo all’anno a invertire il trend demografico spaventoso, ma sarà un primo passo di cui tutti avvertiamo l’importanza e che sarebbe bello votare tutti insieme, anche con l’opposizione. Perché sulle misure per i figli dovremmo essere tutti d’accordo: sono il nostro futuro, e i ragazzi se lo meritano.

Crescita, crescita, crescita. Aver mandato a casa Salvini ha tolto la pressione dei mercati. Ma guai a cantar vittoria: ora bisogna crescere! Italia Viva non si occupa di poltrone, ma si preoccupa della crescita. Crescita economica, crescita demografica, crescita educativa e culturale. Perché la decrescita non è mai felice. E per l’Italia, adesso, è tempo di rimettersi a correre.