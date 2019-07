Renzi condannato per danno erariale da 15mila euro

GUARDA IL VIDEO - La Corte dei Conti: «Infrastrutture inadeguate pesano su Italia»

L’altro presunto dannoerariale

Sempre oggi è infatti emerso che Renzi haricevuto dalla procura presso la Corte dei conti della Toscana un invito a dedurre per un presunto danno erariale per la scelta di due collaboratori privi di laurea per il suo staff quando era sindaco di Firenze, fatti risalenti al 2009. In questo caso il presunto danno erariale attribuito a Matteo Renzi, coinvolto insieme ad altri due dirigenti, è di 69mila euro. Quanto all'altro procedimento, su presunto danno erariale per la nomina di due collaboratori nello suo staff quando era sindaco di Firenze, per il quale ha ricevuto un invito a dedurre, Bianchi rileva che «già in passato la Corte dei Conti in appello ha smentito la ricostruzione giuridica della sede fiorentina in primo grado e ha stabilito come non vi sia necessità della laurea per le posizioni di staff del sindaco. Anche in questo caso peraltro è inspiegabile il coinvolgimento dell'organo politico in presenza dei visti amministrativi di regolarità».

L’avvocato: la grancassa degli annunci

Bianchi precisa che i due procedimenti sono gli unici ancora aperti in Corte dei conti contro Renzi: «Siamo certi che anche in questi due casi finirà come già accaduto in altri: in primo grado grancassa mediatica per poi ignorare l’assoluzione o l’archiviazione». «Il senatore Renzi - conclude - auspica che si vada velocemente a concludere il procedimento essendo totalmente convinto della correttezza amministrativa e contabile del comportamento della Provincia di Firenze e del Comune di Firenze».