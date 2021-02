Incarico a Draghi: «Momento difficile, fiducioso che emerga unità». Grillo: leali a Conte. M5s spaccato e maggioranza da costruire

14:01 Casini,sosterrò Draghi,non esiste esecutivo a tempo

«È un banco di prova per tutti, per la vecchia maggioranza e per la vecchia opposizione», ha sottolineato Pier Ferdinando Casini, senatore di Centristi per l’Europa, nel corso di “MattinoCinque” . «Credo che Draghi sarà attento a recuperare i rapporti con la politica - ha aggiunto - e non escluderei che il cosiddetto 'governo dei migliori' possa prevedere anche figure politiche perché la loro presenza nella squadra sarebbe fondamentale per supportare il suo cammino parlamentare. Come Senatore che ha già deciso di sostenere Draghi in Parlamento - ha concluso Casini - vorrei sottolineare anche che il tema del “governo a tempo” non esiste: o non riceve la fiducia e allora si va a elezioni».