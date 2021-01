Renzi: gli esponenti di Iv si sono dimessi dal governo «La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi» ha detto in conferenza stampa alla Camera l’ex premier, che ha ribadito «fiducia incrollabile nel presidente della Repubblica e nel ruolo istituzionale che ricopre»

«La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi» ha detto in conferenza stampa alla Camera l'ex premier, che ha ribadito «fiducia incrollabile nel presidente della Repubblica e nel ruolo istituzionale che ricopre»

Il leader di Iv Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti dal governo. «È molto più difficile lasciare una poltrona che aggrapparsi allo status quo» ha detto Renzi in conferenza stampa alla Camera, spiegando: «La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi». Poi ha ribadito «fiducia incrollabile nel presidente della Repubblica e nel ruolo istituzionale che ricopre». E sullo sbocco della crisi ha spiegato: «Non abbiamo pregiudiziali sul nome di Conte né sulle formule, l’unico paletto è che non andremo mai al Governo con le forze sovraniste e populiste della destra». Via libera dunque anche all’ipotesi di un governo istituzionale, ma anche «pronti all’opposizione». Sul Recovery Plan Renzi ha parlato di «passi avanti importanti». Ma «resta un grande problema, perché non si prende il Mes? Mes vuol dire più fondi per la sanità, non prenderli per un motivo ideologico è inspiegabile, irresponsabile».



Conte: lavoro a un patto di legislatura



Nel pomeriggio le acque della crisi sembravano essersi smosse. Il premier era salito al Colle ufficialmente per parlare con Sergio Mattarella del Recovery plan. E il colloquio aveva cambiato segno alla dichiarazione di guerra di martedì («mai più con Renzi se Iv ritira le ministre»). All’uscita di Conte dal Quirinale, dopo l’invito del Presidente ad «uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell'allarmante situazione causata dalla pandemia» il premier aveva spazzato via ogni ipotesi di governi appoggiati a deboli stampelle («ho sempre detto che ci vuole una maggioranza solida per portare avanti l'azione del governo») che non piacevano al Colle. Sul tavolo - senza che Conte e Renzi si siano mai incontrati per un chiarimento definitivo - restano solo due opzioni: un patto di legislatura che rafforzi la maggioranza anche con Iv o, nell’ipotesi a molti sgradita che tutto precipiti, il voto. Intanto Conte ha parlato chiaro: il governo va avanti «solo con il sostegno di ciascuna forza di maggioranza». E si è augurato che non si arrivi alle dimissioni delle ministre e Iv si metta al «lavoro per un patto di fine legislatura». Poi: «Lavorerò fino all'ultimo giorno e all'ultima ora per rafforzare la coesione della maggioranza, nell'interesse dei cittadini la cui sofferenza viene prima di tutto». E per tentare di mettere al sicuro i provvedimenti cruciali, ha convocato un doppio Cdm, uno in serata sul nuovo dl anti-Covid e l'altro giovedì sul nuovo scostamento per i ristori di gennaio.

Il pressing di M5s e Pd per evitare la rottura

Dopo l’astensione delle ministre Iv sul Recovery Plan (l’ultimo scontro in Cdm è stato sulla mancata attivazione del Mes) Pd e M5s hanno cercato in extremis di impedire la rottura con contatti e appelli alla responsabilità rivolti sia all'indirizzo del premier sia di Matteo Renzi. «Si faccia di tutto per riprendere il dialogo, il confronto nella maggioranza, per trovare una soluzione alla crisi», ha chiesto il leader Pd Nicola Zingaretti convinto che sia ancora possibile rilanciare l’azione di questo esecutivo con un nuovo patto di maggioranza. Anche Beppe Grillo ha rilanciato una lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione del deputato M5S Giorgio Trizzino con un appello a fare «insieme un patto tra tutti i partiti», precisando poco dopo che «è sottinteso che il governo è di Conte»