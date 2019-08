Renzi: folle votare subito, ora governo istituzionale La replica di Salvini arriva via Twitter: «Governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico??? Le pensano tutte pur di salvare la poltrona! Andiamo avanti Amici, per loro prima la poltrona, per noi prima gli italiani»

1' di lettura

Cresce, con il passare delle ore, il partito di chi non vuole andare alle urne, a cui punta invece il leader della Lega che giovedì ha innescato la crisi di governo. Dopo l'appello di Beppe Grillo («Salviamo l'Italia dai barbari, no alle elezioni») oggi è la volta dell'ex premier dem Matteo Renzi : andare a votare subito sarebbe «folle». Adesso - spiega - ci vuole un governo istituzionale, che permetta agli italiani di votare il referendum sul taglio dei parlamentari, che eviti l'aumento dell'Iva, e che gestisca le prossime elezioni politiche senza strumentalizzazioni. La replica Salvini arriva via Twitter: «Governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico??? Le pensano tutte pur di salvare la poltrona! Andiamo avanti Amici, per loro prima la poltrona, per noi prima gli italiani».