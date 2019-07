Renzi, Franceschini, Zingaretti: su M5s e governo tre linee nel Pd

Zingaretti: dialogo sì, ma prima si torni alle urne

Il punto di vista di Zingaretti è diverso: in caso di crisi il segretario del Pd è fermamente convinto delle necessità di tornare alle urne, e di questo ha avuto modo di “avvertire” in colloqui informali il Presidente Sergio Mattarella nelle scorse settimane. Vero che se si precipitasse alle urne molto probabilmente vincerebbe la destra a trazione salviniana e il Pd si dovrebbe accontentare di un pur dignitoso secondo posto. Ma in questo caso, confidando sul calo del M5s, si prefigurerebbe un ritorno al bipolarismo destra-sinistra e sarebbe più facile l’incontro con un movimento certamente rinnovato nella leadership («non possiamo fare accordi con chi, come Di Maio, ha portato la destra al governo»). E soprattutto Zingaretti avrebbe l’opportunità di fare le liste elettorali a sua immagine e misura eliminando la maggior parte dei renziani.

Il nodo dei gruppi parlamentari “renziani”

Uno dei problemi più forti di Zingaretti in questa legislatura, infatti, è il rapporto con gruppi parlamentari formati in epoca renziana. Soprattutto in Senato, dove siede lo stesso Renzi, è evidente che il gruppo non risponde al segretario del partito ma al suo leader naturale. Come dimostra la decisione di queste ore, mal digerita a Largo del Nazareno, di far parlare l’ex leader a nome del gruppo nel dibattito sull’affaire Russia con il premier Giuseppe Conte.

GUARDA IL VIDEO / Zingaretti conferma: “Nessuna ipotesi di governo Pd-M5s”

La strategia di logoramento di Renzi: no al M5s e no alle urne

La composizione attuale dei gruppi è anche la ragione, d’altra parte, per la quale i renziani sono i più contrari tra i dem a un possibile voto anticipato. D’altra parte la lettura di Renzi, che come è noto parla con Salvini, è che il governo giallo-verde andrà avanti ancora per un bel po’, almeno un altro anno. E questa per l’ex premier è la tempistica perfetta: in tempo per permettere a Salvini stesso e ai suoi alleati pentastellati di logorarsi tra le acque agitate della prossima difficile legge di bilancio, e in tempo per permettere anche allo stesso segretario Zingaretti di logorarsi in un’opposizione difficile. Solo avendo almeno qualche mese Renzi può pensare a un suo ritorno in campo: o con la formazione di un nuovo soggetto politico a destra del Pd zingarettiano o con la sfida alla leadership all’interno del Pd stesso.

La paura (non solo nel Pd) di non essere rieletti

Nonostante il niet a qualsiasi forma di collaborazione con il M5s, sia in questa legislatura sia in prospettiva, un ritorno alle urne precipitoso troverebbe in difficoltà soprattutto Renzi. E i suoi in Parlamento, naturalmente, che temono l’ “epurazione” zingarettiana delle liste elettorali. Paradossalmente proprio la paura di non essere rieletti - nel Pd ma anche tra i parlamentari del M5s e di Forza Italia - potrebbe far sì che la soluzione Franceschini, ossia una maggioranza alternativa in questo Parlamento, diventi improvvisamente un’opzione in caso di crisi nei prossimi mesi.