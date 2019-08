Renzi ha deciso: a settembre lascerà il Pd

LEGGI ANCHE / Partiti elettorali per leader pigliatutto

Stanco di quello che lui percepisce come un attacco costante, dunque. Ma al di là dei rapporti personali lacerati, che pure in politica contano, l’ex premier non riconosce più il “suo” Pd: le scelte fatte da Zingaretti per la sua segreteria, ossia uno che ha votato No al referendum come responsabile delle riforme (Andrea Giorgis) e uno contrario al Jobs act come responsabile del lavoro (Giuseppe Provenzano), sono dal suo punto di vista la conferma che la stagione riformista del suo governo è non tanto superata quanto rinnegata. Sullo sfondo sempre la questione del rapporto con il M5s: la strategia zingarettiana di dialogare con l’elettorato pentastellato per recuperare i voti “perduti”, magari con la prospettiva di allearsi in futuro con un movimento ridimensionato e rinnovato nella leadership, per Renzi e i suoi non porta da nessuna parte e per di più indebolisce l’efficacia dell’opposizione al governo giallo-verde. I voti “perduti” vanno di contro ricercati - per Renzi e i suoi -prevalentemente nel campo moderato, anche tra gli ex elettori di Forza Italia che non si riconoscono nel centrodestra salviniano.

Parlare di scissione vera e propria è comunque prematuro: l’ipotesi a cui sta lavorando Renzi è intanto un’uscita solitaria dal Pd (e forse dal gruppo dem del Senato), in attesa che maturino i tempi e le condizioni per lanciare il nuovo progetto politico. L’occasione potrebbe essere la Leopolda di fine ottobre, soprattutto se nel frattempo Salvini dovesse davvero precipitare il Paese verso le urne anticipate. Quello che nelle ultime settimane si è sicuramente allontanato dai ragionamenti di Renzi è il progetto di riconquistare il Pd scommettendo sul logoramento di Zingaretti e sulle possibili sconfitte d’autunno, a cominciare dalle regionali in Emilia Romagna. «Serve una cosa nuova, il Pd ormai è una bad company», dicono i renziani più vicini al leader.