Renzi lascia il Pd: «È ora di costruire una casa nuova»

A nulla sono serviti dunque gli appelli susseguitisi nelle ultime ore, dal segretario Nicola Zingaretti all’ex premier Enrico Letta fino ai compagni di viaggio dello stesso Renzi riuniti nella corrente Base riformista di Lorenzo Guerini e Luca Lotti. A seguire Renzi, nei prossimi giorni, una ventina di deputati e dieci senatori, giusto il numero per formare nuovi gruppi.

Anche in Senato: perché è vero che i regolamenti di Palazzo Madama impediscono la nascita di nuovi gruppi che non abbiano rappresentanti eletti con liste presentate alle ultime elezioni politiche, ma la presenza tra i dieci di Riccardo Nencini, eletto con la lista Insieme, permette di aggirare la regola (gli altri, oltre allo stesso Renzi, sono Bonifazi, la ministra dell’Agricoltura Bellanova, Faraone, Comincini, Ginetti, Marino, Cerno, Grimani). Capogruppo alla Camera dovrebbe essere Marattin, al Senato Faraone. Al governo il partito di Renzi sarà rappresentato da due ministre (Teresa Bellanova e Elena Bonetti), una vice (Anna Ascani) e un sottosegretario (Ivan Scalfarotto).

Una strada tracciata ormai da tempo, agli occhi di Renzi, e concretizzatasi politicamente con le scelte per la segreteria effettuate prima dell’estate da Zingaretti: le nomine di un dirigente che votò No al referendum del 2016 come Andrea Giorgis alle riforme e di un oppositore del Jobs act come Giuseppe Provenzano al lavoro sono per Renzi la prova che la stagione riformista del suo governo non viene semplicemente superata, ma proprio cancellata. E il probabile rientro dei fuoriusciti Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema ne è una riprova.

«Scelte legittime, per carità, ma che spostano il Pd tutto a sinistra - è il ragionamento di Renzi, che non vede di buon occhio neanche il progetto di alleanze strutturali sul territorio tra Pd e M5s -. Serve un nuovo contenitore per presidiare il campo riformista e per attrarre i tanti moderati senza casa». Nelle prossime settimane ai gruppi si uniranno anche alcuni eletti in Fi, e il dialogo con una “big” azzurra come Mara Carfagna non è un mistero. Intanto va puntellato il mondo produttivo del Nord-Est, dove Renzi e Marattin faranno un tour nelle prossime settimane. La suggestione è sempre quella del “partito del Pil”, del “partito pro business”: battesimo ufficiale alla Leopolda del 18-20 ottobre.