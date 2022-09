Letta: impossibili larghe intese con centrodestra dopo voto

8:45 Fico: Rdc protegge dignità persone, Pd? difficile ricomposizione’

Il reddito di cittadinanza «lo difendo fino in fondo perché non si tratta di una misura assistenzialista ma che protegge la dignità delle persone. E non solo al sud. Poi sono d’accordo che possa essere migliorato nell’attuazione pratica». Così Roberto Fico a La Stampa respinge la critica di non riuscire a trovare collaboratori perché molti prendono il reddito di cittadinanza e magari lavorano in nero. «Rifiuto totalmente questa impostazione. La verità è che ora i lavoratori possono scegliere di non fare certi mestieri sottopagati. Si è dato un potere contrattuale in un Paese in cui non ce n’era. E poi per una minima parte di truffe si è aiutata tanta gente in difficoltà. Non è che per i falsi invalidi si è eliminata la pensione di invalidità».Il M5S si ritroverà col Pd? «Lo trovo difficile».