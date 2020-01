Renzi: servono scelte coraggiose per l’Italia, basta luoghi comuni In un post su Facebook, il leader di Italia Viva fa un appello per «riforme coraggiose» citando l’articolo di Marco Fortis sul Sole 24 Ore

«Molti commentatori sanno ripetere come una litania il messaggio: in Italia va tutto male. Questo messaggio diventa un alibi per non cambiare mai. Se leggete questo articolo di Marco Fortis su Il Sole 24 Ore vedete che le cose possono cambiare. Facendo le riforme giuste, la musica

cambia. Per questo è necessario fare scelte coraggiose e difficili, anche per il futuro. A chi vive di luoghi comuni suggerisco la lettura del pezzo del professor Fortis. L'Italia può farcela ma bisogna avere la forza di scegliere».

Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è intervenuto su Facebook a commento dell’analisi firma di Marco Fortis pubblicata oggi dal Sole 24 Ore.

Perché il decennio 2010-2019 non è stato solo «orribile»

Nell’intervento citato da Renzi, Fortis traccia un bilancio del decennio 2010-2019. Secondo Fortis, l’andamento negativo dell’economia tra 2010 e 2014 si è ribaltato in positivo nei cinque anni successivi, permettendo alla manifattura italiana di creare più valore aggiunto rispetto a tedeschi e francesi.

Fortis promuove soprattutto il quadriennio tra 2015 e 2018, «periodo in cui l'economia italiana ha dato prova di ragguardevoli capacità di reazione nel momento in cui è stata opportunamente stimolata da politiche mirate a rilanciare il potere d'acquisto e i consumi delle famiglie, l'occupazione e gli investimenti delle imprese». Da qui, anche, l’invito a proseguire sulla scia delle «numerose riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno».

