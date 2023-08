Renzi spinge il centro: cosa potrebbe cambiare?

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mentre attacca la politica economica e fiscale del governo («in questi mesi Meloni ha fatto la bella addormentata nel bosco: a svegliarla non sarà un bacio del principe azzurro, ma un foglio Excel della Ragioneria») il leader di Italia Viva Matteo Renzi prepara il primo appuntamento elettorale utile per contare i numeri del suo Centro: le elezioni europee. «Useremo il Centro per le Europee perché l’Europa si governa al centro. Guardi in Spagna: la differenza la fanno i nostri amici baschi. Lo stesso avverrà per le istituzioni europee: altro che Vox e Le Pen, servirà il centro», annuncia infatti ufficialmente i suoi piani in un’intervista a Repubblica.

Irrobustire il centro

Nei progetti di Renzi c’è anche quello di irrobustire il ’Centro’ con i delusi di Forza Italia, con chi nel Pd non può stare con Schlein e con altri insoddisfatti. «Finché il Pd sarà così a sinistra e la destra sarà così sovranista ci saranno spazi enormi per un nuovo centro», è convinto l’ex premier, che si è rassegnato ormai alle incomprensioni con Calenda.

La rottura con Azione

«A Calenda ho già dato tutto. L’ho fatto ministro e ambasciatore, gli ho dato le firme senza le quali non si sarebbe potuto candidare e la guida della lista. Purtroppo Carlo abbandona le cose a metà: l’ha fatto al Parlamento Ue, l’ha fatto al Comune di Roma e l’ha fatto con la federazione del Terzo polo. Mi spiace ma rispetto le sue scelte. Io però mi occupo di altro. In Europa abbiamo visione, relazioni, credibilità: su questo sono al lavoro, non su altro», sentenzia. Entusiasti dei piani centristi di Renzi diversi europarlamentari, da Danti di Iv a Borghi, capogruppo di Azione Italia-Viva al Senato. Piace l’idea di uno spazio politico che vada oltre «una destra sovranista ed una sinistra populista per un’alleanza liberaldemocratica senza pregiudizi, attenta ai problemi e non alle ideologie», dice Marcucci dei Libdem.

L’amarezza di Calenda

Il leader di Azione replica: «Agli attacchi personali di Renzi non risponderò. Per fortuna questa storia è alle spalle di Azione. Ma dire che il salario minimo comporta un aumento delle tasse è una menzogna. Ed è una brutta menzogna, sulla pelle di lavoratori poveri, da parte di qualcuno che lo proponeva in campagna elettorale, nel 2018, a dieci euro, per prendere voti», twitta mentre è in corso il divorzio tra i gruppi di Azione e Italia Viva.

Le perplessità di Forza Italia

Perplesso Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia - gruppo PPE al Parlamento europeo.«Come sempre a corto di argomentazioni, Matteo Renzi si avventura in improbabili previsioni elettorali prefigurando un futuro nefasto per Forza Italia. È evidente che lo sventurato Renzi abbia proiettato su di noi quello che sarà il suo destino elettorale. Forza Italia, che riceve tantissime richieste da chi vuole scappare dal suo partito senza regole non è affatto interessata ad accogliere Renzi per le elezioni europee. A lui diamo appuntamento alle urne e vedremo poi chi, il 10 giugno 2024, esiste ancora e chi invece no».