Pd: slitta ancora la direzione sulle liste, sarà alle 20. Gelmini al centrodestra: grave errore rinegoziare il Pnrr

8:53 Bonaccini, il tema del congresso Pd non esiste, sto con Letta

«Sgomberiamo il tavolo, il tema del congresso non esiste». Lo chiarisce il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, smentendo - in un’intervista al Corriere della sera - chi gli imputa di aver aperto il congresso in piena campagna elettorale. «Abbiamo davanti elezioni cruciali - afferma - e le dobbiamo vincere, con Enrico in prima fila e noi al suo fianco, dando tutti il massimo. Ed è per vincere oggi, non pensando ad un congresso che non c’è, che chiedo al Pd di fare fino in fondo il Pd». Gli viene chiesto se ritiene che il 26 settembre in caso sconfitta si aprirebbe la sfida per la segreteria e se scenderebbe in campo. «Non faccio parte di alcuna corrente - risponde Bonaccini - e il Pd ha un segretario che ho sostenuto nella sua elezione e sostengo ora, visto che in gioco c’è il futuro del Paese. Chi pensa al giorno dopo è perché ha buttato la spugna il giorno prima. Io combatterò fino alla sera del 25».