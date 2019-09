Renzi: «Un governo per la crescita o non avrà i nostri voti» Intervista a Matteo Renzi: il Governo andrà avanti fino al 2023 se ne faranno parte persone di qualità, se sarà una squadretta non durerà. di Emilia Patta

«L'Italia rischia grosso. È un passaggio delicato ed è ora di finirla con il teatrino dei bisticci: se Giuseppe Conte vuole il bene dell'Italia faccia una lista di qualità, salga al Quirinale e venga in Parlamento. Il Governo andrà avanti fino al 2023 se ne faranno parte persone di qualità, se sarà una squadretta non durerà».

Nel giorno clou della trattativa fra il M5s e il Pd per la formazione del governo dall'ex premier Matteo Renzi arriva con un’intervista al Sole 24 Ore oggi in edicola un invito alla responsabilità. E soprattutto una rassicurazione nei confronti del mondo produttivo: «Il mio messaggio a chi produce è chiaro – dice Renzi -: non avete nulla da temere da un Governo che nasce per evitare l’aumento dell’Iva, che abbassa lo spread e che riporta l'Italia nell'Europa che conta», dice Renzi, e aggiunge ricordando la sua forza nei gruppi parlamentari del Pd: «Sappiate che se qualcuno vi vuole fare male quel qualcuno non avrà i numeri in Parlamento».



L'ex premier scommette poi sul mondo moderato quando dice che «Noi in Parlamento sapremmo attrarre sui contenuti i moderati di buon senso, anche per allargare la base del consenso». Quanto al nodo politico sul ruolo di Luigi Di Maio nel governo, Renzi è tranchant: «Non mi riguarda, io non metto veti. Ciò che farà Di Maio francamente non mi sembra così decisivo: decideranno Zingaretti e lo stesso Di Maio».