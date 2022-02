Renzo Arbore: «Io, liberale ma contrario alle storture dello showbiz in ossequio al mercato»

Renato Carosone, per esempio. Quando Arbore pronuncia il suo nome, ecco che si apre all’improvviso il palcoscenico di Napoli.

Le radici familiari

Arbore – figlio di Giulio, odontoiatra, e di Giuseppina («mia madre era una Cafiero, un ramo laterale della famiglia di Carlo Cafiero, il grande anarchico che aveva rotto con Karl Marx e con Friedrich Engels ed era diventato sodale di Michail Bakunin») – dopo l’infanzia e l’adolescenza a Foggia («come tutti i ragazzi della borghesia meridionale, presi la maturità classica nel liceo della mia città») si trasferisce a Napoli per seguire le orme universitarie paterne. Frequenta per un anno la facoltà di medicina, che abbandona per iscriversi a giurisprudenza, con l’idea di diventare magistrato: «Alla fine mi sono laureato con una tesi di diritto privato sulle servitù prediali, ho impiegato più tempo del dovuto perché, come diceva mio padre, “stavo sempre appresso alla musica”, e non ho mai fatto l’esame per l’ammissione in magistratura».

La formazione napoletana

A Napoli diventa amico di Sergio Bruni e Roberto Murolo innamorandosi della canzone napoletana («uno dei fili rossi della mia vita è stata la riscoperta e la valorizzazione di quanto era caduto nel dimenticatoio, la mia adesione alla antica canzone napoletana è stata assoluta, in tanti perfino a Napoli allora non ci credevano più»), dirige il Circolo napoletano del jazz e frequenta il club aperto per i militari americani dall’Uso, la United States Service Organization, in Calata San Marco, vicino al porto, dove suona come clarinettista jazz:

«La leggenda vuole che il ragazzo della canzone di Carosone “Tu vuo’ fa’ l’americano” fossi io. In effetti, io a Napoli stavo sempre al club dell’Uso, ero totalmente immerso nel jazz, portavo blue jeans quando nessuno sapeva cosa fossero, avevo camicie americane, indossavo impermeabili che acquistavo dai soldati».

Dopo Napoli, Roma. «A proposito di Roma – dice Arbore – in questo nostro pranzo immaginario, io prenderei come primo i bucatini alla gricia, anche se a casa cucino sovente gli spaghetti alla carbonara. Consiglierei anche a lei di assaggiare questo piatto o, in alternativa, una amatriciana». Roma, dunque. «A Roma, all’inizio, vivevo in una misera pensioncina di via Rasella. Poi, con i primi guadagni, sono andato a convivere in appartamenti con studenti e artisti. Con le poche lire che avevo in tasca, ogni giorno compravo giornali e periodici: l’Unità, l’Avanti, Rinascita, Mondo Operaio, La Discussione, la Voce Repubblicana, il Popolo. Ho sempre avuto grande passione per la cultura politica. Non sono mai stato di sinistra. Sono sempre stato liberale: mi hanno segnato gli americani che ho visto liberare il Sud e che ho conosciuto nei locali notturni di Napoli».

Roma è stata dunque l’approdo e il baricentro di una vita e di una professione che hanno unito la provincia e la città, l’Italia e il mondo: «Devo dirle che una delle mie maggiori soddisfazioni è la longevità dell’Orchestra Italiana che con i suoi sedici musicisti, a parte lo stop forzato della pandemia, in trent’anni ha tenuto 1.500 concerti, in Italia ma soprattutto all’estero», dice con quella particolare intonazione della voce che, nonostante sia permeata di emotività, non scade mai nei buoni sentimenti, ma che sta in equilibrio fra sentimenti buoni e leggerezza, ironia e pensiero ponderato. Invece, il secondo piatto del nostro pranzo immaginario non può che essere, alla Taverna Trilussa, solidamente romano-romano: «Ah, guardi, di secondo io avrei sicuramente ordinato una coda alla vaccinara».