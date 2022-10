Renzo Rosso: «Agroalimentare sempre più importante nelle strategie Diesel»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I

l vino innanzitutto – che resta una grande passione ma che sta diventando sempre più un business rilevante con gli investimenti appena effettuati in Sicilia con l’acquisizione del 40% di Benanti Viticoltori – ma molti progetti ancora in cantiere. E poi c’è il settore agroalimentare in senso più ampio interpretato però con occhio attento all’innovazione sia produttiva che distributiva con aziende come Cortilia e Planet Farms.

Loading...

«L’agricoltura è innanzitutto il mondo dal quale provengo – spiega il presidente di Red Circle Investiments, Renzo Rosso – non a caso il primo investimento che ho fatto al di fuori della moda è stato dar vita alla Diesel Farm per creare il mio vino. È stato un po’ un ritorno alle origini condito poi da una rinnovata curiosità e passione per il vino che mi ha portato ad effettuare nuovi investimenti».

L’ultimo sull’Etna.

È stata una scelta molto cercata. Sono stato mesi a studiare quel territorio e i vini che da quei suoli unici si possono produrre. Ho visionato decine di aziende e poi alla fine sono riuscito a entrare in quella che era la mia opzione numero uno: Benanti Viticoltori. Sono molto contento di lavorare con i due fratelli che gestiscono l’azienda e che hanno una mentalità internazionale.