Renzo Rosso: «Il vino è un po’ come i jeans, va valorizzato a partire dal prezzo»

«Prendiamo un jeans. Per la moda è una commodity. È come mais, soia, cereali, per l’agroalimentare. Se si riesce a vendere un jeans a 100-150 euro come possiamo pensare che non ci si riesca con il vino? Certo dietro il jeans da 100 euro c’è tanto, tanto lavoro. A cominciare dal nome, io non dico jeans, dico Denim».

A parlare del principale nodo del vino italiano, quello della sua valorizzazione e dell’adeguamento del prezzo medio ancora tanto distante da quello dei vini francesi è Renzo Rosso, fondatore di Diesel prima e dal 2012 presidente di Only The Brave, holding di marchi della moda (Maison Margiela, Marni, Jil Sander) da 1,5 miliardi di fatturato e 6mila dipendenti e dallo scorso aprile Delegato dell’Associazione per Eccellenza, Bellezza e Gusto dei marchi italiani di Confindustria.

Renzo Rosso è da qualche anno anche produttore di vini organic con la sua Diesel Farm sui colli vicentini, ma il suo impegno nel settore del vino ha vissuto un salto di qualità con l’ingresso prima e con la crescita poi della sua partecipazione in Masi Agricola, una delle aziende leader dell’Amarone, nella quale oggi Rosso detiene il 7,5% del capitale e due posti in consiglio di amministrazione ricoperti dallo stesso fondatore di Diesel e dal manager del vino Lorenzo Tersi.

«Masi è un bellissimo marchio – dice Rosso – un’azienda ben strutturata e con grandiose possibilità di sviluppo. Vorrei proporre al prossimo board una prospettiva di crescita attraverso alleanze e acquisizioni. Sono convinto che possa nel giro di pochi anni arrivare a raddoppiare il proprio giro d’affari come tante diverse cantine in giro per l'Italia».

Acquisizioni e accordi sono una strada obbligata per crescere?

Questo è il momento giusto per fare sinergie come sta accadendo nel mondo della moda. Un’azienda piccola ha problemi a investire in tecnologia, la sostenibilità è solo un costo, la distribuzione non è una leva di crescita. Abbiamo tanti best in class in Italia: il Brunello, il Sassicaia e tutta la Toscana, i Barolo e Angelo Gaja in Piemonte, l’Amarone. Ci sono qualità pazzesche che non sono abbastanza valorizzate. Seguiamo i francesi che sono presenti nei migliori ristoranti del mondo (e non solo quelli francesi come noi siamo solo in quelli italiani) e sanno fare comunicazione molto meglio di noi.