Repente, la sella per biciclette è diventata sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Un progetto innovativo e sostenibile firmato da Repente, azienda di Romano d’Ezzelino che produce selle per bici da corsa, strada e fuori strada. È stato perfezionato un sistema esclusivo che separa la struttura portante della sella rispetto alla seduta e rende quest’ultima intercambiabile con altre di caratteristiche diverse prodotte da Repente.

Chi vuole rimpiazzare una sella danneggiata o semplicemente passare a una forma diversa mantiene la base e cambia solo la seduta (pad). Naturalmente può succedere anche il contrario: si cambia la base e si tiene il pad. In ogni caso si acquista solo la parte della sella necessaria. In questo modo c’è un notevole risparmio per il cliente e una quantità minore di materiale di scarto (normalmente una sella vecchia viene gettata “intera”, in quanto non separabile).

Loading...

Sempre più appassionati stanno usufruendo di questa possibilità. I vantaggi sono anche tecnici: questo sistema esclusivo, chiamato RLS, fa sì che le selle abbiano un doppio scafo, quindi più resistenza a fronte di un peso contenuto e di un prezzo inferiore rispetto a prodotti analoghi più “griffati”.

Le selle Repente vengono utilizzate da vari team professionistici in campo maschile e femminile. Il più famoso è il team belga Bingoal Wb. Atleti con Repente hanno vinto vari titoli nazionali, europei e un mondiale.