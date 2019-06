Reply, più ricavi esteri con l’M&A Focus sull’intelligenza artificiale

Espansione estera e acquisizioni

Ma non è solo una questione di innovazione. Il gruppo punta anche ad una maggiore internazionalizzazione. Tanto che la società conferma, anche e soprattutto grazie all’M&A, l’obiettivo nel medio periodo di arrivare al 50% di ricavi esteri.

Già, ricavi esteri. Quali allora, al netto della volontà di crescere in tutti i Paesi dove è presente, i mercati cui l’azienda guarda con maggiore attenzione? Un focus è la Germania. Nello Stato tedesco la crescita è organica ma anche per linee esterne. In tal senso non è da escludersi un’attività di M&A che può riguardare le tre linee di business del gruppo: la “Tecnologia (System integrator), le “Applicazioni” (soluzioni verticali per le aziende) e i “Processi” (cioè la consulenza). Altra area rilevante, sempre per spingere l’internazionalizzazione, è la Francia e i Paesi di lingua francofona (dal Belgio al Lussemburgo). La strategia d’espansione è simile a quella prevista per la Germania, ad eccezione dell’eventuale M&A ipotizzabile soprattutto nelle “Tecnologie”. Dalla Francia agli Stati Uniti. In America, a ben vedere, la volontà è continuare ad incrementare il business nel Mid-West e nel comparto industriale. Anche qui le operazioni straordinarie (sempre nelle “Tecnologia”) possono dare una mano. Come un aiuto potranno darlo nella Gran Bretagna dove, da una parte, Reply vuole espandere la sua quota di mercato; e, dall’altro, punta (in ipotesi anche nel breve periodo) sullo shopping nel mondo delle “Tecnologie”. Sennonchè, proprio con riferimento alla Gran Bretagna, può sorgere un dubbio. Il timore è che la sempre più probabile “hard Brexit” possa impattare negativamente sulla crescita aziendale. Reply non condivide la preoccupazione. In primis perchè l’attività è locale su locale. Quindi, viene spiegato, non ci sono problemi conseguenti alle esportazioni da e per l’Unione europea. Inoltre, attualmente, il prezzo medio dei potenziali target per le acquisizioni è calato. Di conseguenza la stessa eventuale espansione per linee esterne è agevolata. A fronte di ciò Reply non vede particolari problemi rispetto alla “Brexit”.

Il rischio Italia

Di là dalle specificità dei singoli mercati, l’espansione estera è, comunque, una priorità. Una condizione, in merito alla quale, il risparmiatore realizza il seguente ragionamento. Il giro d’affari generato in Italia è stimato intorno al 60%. Si tratta di una percentuale importante che, viste le prospettive di stagnazione della nostra economia, fa ipotizzare l’esistenza del rischio del calo della domanda di servizi e soluzioni offerti da Reply. Certo: il gruppo è impegnato a ridurre l’incidenza dell’Italia sul business. E però il peso del mercato domestico non è da poco. La società, rispetto al tema in oggetto, fa professione d’ottimismo. Dapprima, viene spiegato, la quota di mercato del gruppo in Italia è comunque limitata. Di conseguenza c’è spazio per crescere. Inoltre, afferma sempre Reply, le aziende italiane per affrontare la globalizzazione, anche e soprattutto in periodi di congiuntura difficile, devono necessariamente investire nella digitalizzazione. Con il che, come peraltro documenta la salita dei ricavi domestici nel primo trimestre del 2019, la domanda in questo comparto è contraddistinta da un’importante resilienza alla congiuntura. Infine, ricorda sempre il gruppo, nel nostro Paese non si riescono a trovare tutte le competenze per soddisfare le richieste di settore. Quindi, conclude la società, non c’è alcun rischio specifico su questo fronte.