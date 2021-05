In Italia 14 miliardi di mozziconi di sigarette gettati nell’ambiente

Sanzioni da 30 a 300 euro

In Italia un passo avanti dal punto di vista normativo è stato fatto nel 2016 con l'entrata in vigore della legge 221/2015 (cosiddetto “Collegato Ambientale”) che, fra le varie misure, prevede sanzioni amministrative per chiunque abbandoni rifiuti di piccole dimensioni, in particolare mozziconi. Le multe vanno da da 30 a 150 euro per chi abbandona sul suolo, nelle acque e negli scarichi i rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni, multa che raddoppia, fino a 300 euro, nel caso che ad essere gettati via siano i mozziconi di sigaretta.Il Collegato Ambientale stabilisce anche la ripartizione dei proventi delle sanzioni al 50% fra il ministero dell'Ambiente e i Comuni.

La direttiva Ue

Attualmente il Governo Italiano sta lavorando al recepimento della Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, meglio conosciuta come direttiva SUP (Single Use Plastics), che impone divieti o limitazioni alla vendita di alcuni articoli monouso in plastica. In particolare viene introdotta la responsabilità estesa del produttore per altri manufatti in plastica come i filtri di sigaretta.