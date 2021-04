Report Ue: il Covid ha acuito le disuguaglianze per gli artisti

Il Rapporto sottolinea, inoltre, che “è sempre più riconosciuto che leggi dedicate relative allo status dell'artista conferiscono a quest'ultimo un livello di importanza maggiore”; anche l'Italia se ne sta occupando: recentemente, la Commissione Cultura del Senato ha chiesto al Governo di agire in tal senso.

Il sistema della sicurezza sociale

Durante la pandemia, molti artisti hanno espresso la difficoltà di dimostrare il loro status lavorativo e quindi l'ammissibilità alla disoccupazione e ad altri benefici. Se la Germania si caratterizza come il Paese con uno dei sistemi di sicurezza sociale più completi per gli artisti lavoratori autonomi, guardando agli Stati emerge una molteplicità di situazioni. Altri ancora, tra cui Italia, Danimarca, Malta e Romania non hanno misure di sicurezza sociale specifiche rivolte agli artisti (Panteina, 2020). Il Rapporto ricorda che una possibile soluzione al problema era stata data dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 2007 sullo Status Sociale degli Artisti, ovvero di istituire un registro degli artisti. Dalla ricerca emerge, inoltre, che gli artisti sono spesso soggetti a razzismo, xenofobia, discriminazione ed esclusione ed è presente un gap di genere nella maggior parte dei campi culturali. Se le donne costituiscono il 48% degli occupati (contro il 46% nell'economia europea più ampia), tuttavia “persiste un divario di genere multiforme”: le donne sono “gravemente sottorappresentate (...) in ruoli creativi chiave” (Freemuse, 2018).

Cosa deve fare l'Ue secondo il Rapporto

Per evitare che molti professionisti lascino il settore e migliaia di istituzioni chiudano, la soluzione individuata dal Rapporto è quella di rafforzare lo status degli artisti e dei lavoratori culturali e insieme la resilienza del settore: “Un quadro europeo per le condizioni di lavoro nei settori e nelle industrie culturali e creative fornirebbe uno strumento politico multidimensionale, olistico e coerente, contribuendo a stabilire standard minimi, affrontando fragilità e disuguaglianze strutturali. Il quadro contribuirebbe alla sostenibilità dei settori e delle industrie culturali e creative dopo Covid-19, insieme a forme immediate di azione (accesso ai finanziamenti, supporto amministrativo, ecc.)”. Le misure da adottare per raggiungere tale scopo, individuate dal gruppo di ricerca, sono: l'adozione di una nuova risoluzione sullo status dell'artista da parte del Parlamento europeo che tenga conto dei cambiamenti strutturali nel settore culturale e dell'impatto del Covid-19 e della loro sovrapposizione con temi come il mercato interno, l'esclusione sociale, la coesione, la libertà, la sicurezza e giustizia; l'adozione di requisiti minimi (riguardanti la tassazione semplificata del lavoro transfrontaliero e l'accesso semplificato alla sicurezza sociale e ad altri benefici associati alle condizioni di lavoro degli artisti) sotto forma di direttiva, che fissi gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere; la definizione di norme minime per un'equa remunerazione delle attività digitali e non digitali; la creazione di un Libro bianco della Commissione che integra l'accesso permanente al lavoro artistico nella strategia a lungo termine dell'Unione. Gli autori precisano che verranno fornite raccomandazioni concrete relative a questi elementi in un documento che sarà presto pubblicato.

Salario minimo per i membri Ue: anche per gli artisti?

Inoltre, il Rapporto cita la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio su un salario minimo adeguato nell'UE, pubblicata nell'ottobre 2020, che “potrebbe dare nuovo impulso all'accesso al salario minimo in Europa, sia attraverso contratti collettivi sia attraverso salari minimi legali”. Ma la strada, per gli artisti, non sarà semplice: “(...) le condizioni di lavoro dell'artista e degli operatori culturali si intersecano con molti altri campi politici. Pertanto, queste due iniziative potrebbero rivelarsi insufficienti per affrontare tutte le sfide che gli artisti devono affrontare nell'Unione europea”.