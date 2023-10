Reportage dallo Sri Lanka ipnotico e conturbante

Leggendo Le Sette Lune di Maali Almeida, romanzo vincitore del del Booker Prize, edito da Fazi, ci si lascia incantare non soltanto dai personaggi e trame descritti e intessute con maestria da burattinaio delle parole, ispirato e invasato, Shehan Karunatilaka, ma anche e soprattutto dallo Sri Lanka, la nazione nella quale il suo autore, cresciuto tra Colombo e Galle, città ipnotiche, permette di penetrare in tutte le sue illusioni, magie e contraddizioni. Una volta atterrati in quel macrocosmo bagnato dall’Oceano Indiano ci si accorge che il confine tra la vicenda di Maali Almeida e la realtà è davvero sottile.

2/7 Menu