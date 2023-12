Repower Charging Net: il servizio di ricarica che trasforma la mobilità elettrica in un business

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nata agli albori della liberalizzazione del mercato dell’energia, nel 2002, Repower Italia è oggi leader del mercato e fornisce energia e gas a piccole medie imprese. Pioniera per l’impegno nel campo della mobilità sostenibile e attualmente attenta al tema della transizione energetica, Repower ha da poco lanciato Repower Charging Net. Il progetto permette di fare business attraverso la mobilità elettrica consentendo ad aziende e strutture ricettive di guadagnare dalla fornitura di ricarica per le auto elettriche.



Repower Charging Net, vista da vicino

Repower Charging Net è una rete di ricarica che, grazie all’utilizzo di strumenti di ricarica smart, consente di offrire un servizio nuovo a clienti e non e riceverne un introito. Ma non solo! Il nuovo network Repower restituisce visibilità alle strutture aderenti tramite Recharge Around, l’app che segnala tutti i punti di ricarica attivi sul territorio e Intercharge, la principale piattaforma di roaming per la ricarica dei veicoli elettrici. E sempre a tema visibilità, con Repower Charging Net è incluso un kit di strumenti di comunicazione con cui personalizzare il proprio spazio e renderlo visibile dall’esterno e un kit digitale con contenuti declinabili su molteplici canali.

Consulenza sull’installazione, assistenza tecnica e pronto intervento sono garantiti da Repower così come l’energia verde. Tutti i kWh erogati sono infatti coperti da Garanzie d’Origine, certificati emessi dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che attestano il contributo allo sviluppo delle fonti rinnovabili. E gli strumenti di ricarica sono offerti in comodato d’uso.





Mobilità elettrica, un nuovo paradigma

Repower Charging Net si rivolge soprattutto alle piccole medie imprese e l’unico requisito necessario è avere uno spazio accessibile al pubblico dove installare l’hub di ricarica, modulabile in base alle proprie esigenze anche in previsione di un ampliamento futuro.

Ciò che conta è il cambio di prospettiva alla base del progetto, approfittarne per fare il pieno di energia mentre si è impegnati a fare altro e far fruttare il proprio spazio anche quando l’attività è chiusa. Dare un contributo importante verso una transizione energetica a 360° e aiutare le persone a modificare le proprie abitudini, rappresenta il futuro e una nuova sfida per Repower.