Repower, l'energia che ti serve a portata di clic Dall'attivazione della fornitura energetica alla gestione della flotta elettrica, passando per l'autolettura del contatore, il monitoraggio dei consumi e la supervisione delle fatture. Tutto gestibile attraverso i propri device.

In un momento in cui l'emergenza sanitaria ha spinto tutti a rivedere le proprie abitudini e limitare la mobilità, la possibilità di gestione da remoto si sta rivelando un'opportunità imprescindibile.



Repower, tra i principali fornitori di energia elettrica e gas alle imprese, da sempre dedica a queste ultime soluzioni innovative per la gestione della fornitura, tra cui diversi pratici servizi online.



EnergiaFlat: la fornitura 100% online



EnergiaFlat è la fornitura di energia e gas che “ti semplifica la vita” e permette di sottoscrivere la tariffa in base all'effettiva necessità di consumo. Pensata per il segmento SoHo (small office e home office), offre il vantaggio di una tariffa flat su misura e senza costi extra. EnergiaFlat garantisce un plus importante: la possibilità di poter fare tutto, ma proprio tutto, online, anche da mobile e in totale autonomia.



L'attivazione è semplice, basta inserire 7 informazioni per calcolare la tariffa più adatta alle singole esigenze, inviare le foto di documenti e precedenti bollette e aspettare che Repower si occupi di tutte le incombenze burocratiche. La fattura digitale viene spedita ogni mese via email e rimane disponibile nell'area riservata, consultabile online anche tramite l'app ECTA. Tutto a portata di mano senza chiamate e appuntamenti, basta una connessione e un comune smartphone!

Fornitura per PMI accessibile da remoto



L'area riservata ai clienti è lo strumento di lavoro all'avanguardia pensato da Repower per permettere alle aziende di gestire la propria fornitura di energia in qualunque momento. Online, disponibile anche da tablet e mobile tramite l'app dedicata ECTA, permette di consultare, condividere e analizzare tutti i dati delle forniture di elettricità e gas, inclusi l'andamento dei propri consumi, il monitoraggio di costi ed energia reattiva e lo stato aggiornato dei pagamenti. A disposizione, sempre tramite App, tutti i contatti del servizio clienti e del consulente Repower dedicato e gli appuntamenti da non dimenticare come l'autolettura del contatore, che viene aggiunta automaticamente al calendario!



Repower: non solo fornitura energetica



L'offerta di Repower comprende anche soluzioni chiavi in mano per le aziende che scelgono l'e-mobility e servizi di efficienza energetica. Sempre strizzando l'occhio all'innovazione come opportunità di fornire un vantaggio concreto, questi servizi sono fruibili online:



•PALINA e BITTA, gli strumenti di ricarica per auto elettriche, grazie al loro sistema di telegestione sono configurabili e governabili anche da remoto, in autonomia via web o tramite App. Sempre online, anche la propria flotta elettrica.

•Recharge Around, l'app che mostra tutti i punti di ricarica per auto elettriche disponibili lungo un percorso, sia in Italia che all'estero.

•eFFetto è l’applicazione che consente tramite l'area riservata di monitorare in tempo reale e in autonomia i consumi di energia e i livelli di potenza degli impianti, eseguire confronti con periodi temporali differenti e sperimentare gli effetti di comportamenti modificati.