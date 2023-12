Repubblica Digitale, al via i bandi per recuperare 8.500 disoccupati

Le iniziative sul campo

Nel panorama dei progetti si spazia dalle iniziative per persone senza dimora ai migranti, passando per chi deve fare i conti con la disabilità o i detenuti. Poi ci sono altre iniziative, come il “Deaf Campus. Azioni formative accessibili per le persone sorde” realizzato in otto regioni. O ancora i percorsi dedicati ai metalmeccanici e manifatturieri come del settore dell’industria alimentare. Nel settore metalmeccanico il progetto “Digital Mec” è dedicato ad operai impiegati nella meccanica di precisione e ai profili amministrativi. In questo caso l’obiettivo è fornire le competenze digitali e tecnico professionali alle persone a rischio di sostiuibilità.

I numeri

Quanto ai numeri della partnership, soggetti for profit e no profit, «che collaborano insieme per formare i beneficiari sulle competenze digitali di base e avanzate e migliorare così la loro condizione professionale» ci sono 252 attori coinvolti tra soggetti no profit, enti del Terzo settore, soggetti pubblici, Università, e 112 imprese come partner datori di lavoro con lavoratori a rischio sostituibilità.



