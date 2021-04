Requisiti, importi e disoccupazione: i punti chiave del reddito di emergenza

2' di lettura

Da marzo a maggio 2021 si potrà continuare a usufruire del Rem (reddito di emergenza), il primo gradino dell’assistenza sociale alle famiglie in difficoltà. L’importo mensile potrà andare da un minimo di 400 a 840 euro, a secondo di alcuni indicatori di maggiore .difficoltà del nucleo. Ecco i tre quesiti chiave sul funzionamento del Rem.

1. A quanto ammonta il Reddito di emergenza?

L’articolo 12 del Dl 41/2021 ha rinnovato l’assegno per tre mensilità (marzo, aprile, maggio 2021), ciascuna pari a 400 euro come importo minimo, moltiplicato per i parametri della scala di equivalenza del reddito di cittadinanza (come definita dall’articolo 2, comma 4 del Dl 4/2019), ad esempio per 1,4 per un adulto con un figlio minorenne), fino a un massimo di 800 euro mensili a famiglia. Il moltiplicatore può arrivare a 2,1 se nel nucleo, oltre agli altri componenti, ci sono disabili gravi o persone non autosufficienti. In questo caso, l’importo dell’assegno mensile può raggiungere 840 euro.

Loading...

2. Quali sono i requisiti per poter chiedere il Reddito di emergenza?

Le tre nuove mensilità dell’assegno saranno riconosciute ai nuclei familiari con i seguenti requisiti:

- Isee sotto 15mila euro;

- reddito familiare, riferito a febbraio 2021, inferiore alla quota di Rem calcolata in base ai membri del nucleo (quindi 400 euro moltiplicati per la relativa scala di equivalenza), aumentata in caso di richiedenti che vivono in affitto (con locazione regolare) di un importo pari a un dodicesimo del canone annuo;