Requisiti più leggeri per l’accesso alla domanda di disoccupazione

2' di lettura

Arrivano le indicazioni dell’Inps sui requisiti di accesso semplificati all’indennità di disoccupazione Naspi. Il Decreto Sostegni ha sospeso l’applicazione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, necessario per ottenere l’indennità. In coincidenza con l’esplosione dell’emergenza legata alla Pandemia, il Governo ha allentato i requisiti richiesti per ampliare la platea dei senza lavoro da supportare con l’indennità specifica, comprendendo anche chi ha avuto contratti precari.

Sufficienti 13 settimane nei 4 anni precedenti



La circolare Inps n.65/2021 fornisce indicazioni attuative sulla norma contenuta nell’articolo 16 del decreto Sostegni, secondo cui a decorrere dall’entrata in vigore del Dl 41 (23 marzo) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo per avere diritto alla Naspi, In particolare per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione Naspi in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Loading...

Riesaminate le domande respinte in base ai vecchi requisiti



Le domande di indennità di disoccupazione Naspi presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi tra il 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della circolare Inps e respinte per l'assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d'ufficio.

L’Inps chiarisce che - come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità Naspi - per evento di disoccupazione si intende «l'evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione». Dunque non le dimissioni volontarie.