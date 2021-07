Resca (Confimprese): bene emendamento sui canoni di locazione nel commercio

1' di lettura

Confimprese plaude l’approvazione dell’emendamento al Sostegni bis, che estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo anche alle imprese del commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro. «Ci siamo fatti parte attiva – sottolinea Mario Resca, presidente Confimprese – nel sensibilizzare le istituzioni su un provvedimento di legge che escludeva le aziende con un fatturato superiore ai 15 milioni, che non era evidentemente compatibile con le esigenze di sostegno delle grandi aziende che hanno sofferto quanto le piccole. La misura cuberà 80 milioni, reperiti attraverso la corrispondente riduzione di altre voci di spesa. Apprezziamo lo sforzo del Governo a favore del settore retail, per la cui ripresa non sono stati fatti finora sforzi sufficienti».

