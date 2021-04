Reshape the web: svolta digitale e Pnrr per il rilancio dell’Italia

3' di lettura

Guardare al futuro del New Normal, colmare i ritardi digitali tutti italiani, cogliere le sfide del Pnrr investendo su infrastrutture e competenze digitali. «Reshape the web» è il titolo dell’evento organizzato dal Sole24Ore.com in occasione della presentazione della nuova home page digitale del quotidiano, evento dedicato alla transizione tecnologica e seguito da 4.300 utenti connessi.

In agenda i grandi temi ancora aperti, dalla regolamentazione fino all’Intelligenza artificiale per arrivare all’impatto su occupazione e mondo del lavoro.

«Si tratta di indirizzare queste straordinarie risorse che l’Europa ha messo in campo - sintetizza Paolo Gentiloni, commissario Ue all’Economia - da un lato nell’accrescere la competitività delle imprese, dei nostri sistemi, della ricerca, del capitale umano. In secondo luogo per ammodernare le nostre pubbliche amministrazioni».

La sfida, aggiunge Gentiloni, «è quella di cercare di fare dei passi avanti in comune mettendo insieme risorse di diversi stati europei su quelle che sono le sfide di frontiera dell’Innovazione, perché non è detto che il ritardo che abbiamo sulle grandi piattaforme debba essere poi replicate nelle tecnologie del futuro. Abbiamo tutte le condizioni per essere più competitivi di quanto siamo stati negli anni rispetto a Google o Facebook».

In corso, dunque, un grande lavoro di riflessione che rimanda al dibattito in corso in Europa, area che vanta una leadership tutta culturale sul fronte degli strumenti di governance della rete e di tuteladei diritti a fronte della leadership tecnologica che è americana e cinese.