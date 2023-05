Reshoring ma non solo: per le catene del valore la sfida della complessità

La crisi recente ha ad ogni modo messo in evidenza la necessità di intervenire per affrontare in chiave strategica i temi dell’autonomia dell’Europa su aree critiche come la transizione “green” e quella digitale.

Dipendenze evidenti vi sono in questo caso ad esempio dal lato delle materie prime (vedi litio o terre rare) ma anche più a valle nella dimensione manifatturiera tra chip, batterie o magneti permanenti. Ed è in quest’area - spiega Valentina Meliciani (Luiss, Think Tank Europe), che l’Europa dovrebbe investire, non puntando su ogni parte della filiera ma solo là dove i divari sono sanabili.

Ad esporre i vantaggi della filiera corta è Marco Hannapel, Presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, che ricorda come nella costruzione del maxi-stabilimento emiliano di Crespellano, 1,2 miliardi di investimento, siano state coinvolte 650 aziende, di cui 600 italiane.

«Abbiamo lavorato in modo integrato ad esempio con la filiera del packaging - spiega - che vede sul territorio alcune delle eccellenze globali del settore, realizzando un codesign a kilometro zero di grande beneficio, sia in termini di velocità di risposta che di protezione dalle crisi. Così come abbiamo chiuso un accordo di cinque anni con gli agricoltori per la fornitura di tabacco. Credo che la partnership di lungo periodo sia la strada giusta per difendersi al meglio dagli shock sistemici».

Che sia reshoring o nearshoring, ridisegno delle filiere o ridondanza delle forniture, ragionare di questi temi oggi è diventato necessario, osserva il presidente di Simest Pasquale Salzano. Se in un mondo prevedibile, spiega, le scelte delle imprese si basano principalmente su parametri di convenienza economica, oggi il venire meno della certezza del diritto internazionale crea uno scenario del tutto diverso: cade l’ordine globale per lasciare spazio al disordine.