Resi, alle aziende italiane di moda costano fino a 30 euro l’uno

Il 16% degli acquisti fashion effettuati online in Italia viene rispedito al mittente. E ogni reso - che per policy, spesso, per il cliente finale è gratuito - costa alle aziende fino a 30 euro.

A tracciare questo quadro è uno studio di Yocabè, startup italiana fondata da Vito Perrone e Lorenzo Ciglione per supportare le aziende nella relazione con i marketplace (come Amazon e Zalando, ndr) - che ha analizzato l’andamento e i costi dei resi in Europa.

In Italia pochi resi (ma anche bassa digitalizzazione)

L’Italia registra la percentuale di resi più bassa del Vecchio Continente: in Francia i prodotti rimandati indietro sono il 24%, in Germania il 44% e in Svizzera addirittura il 45 per cento. Una quota dunque ridotta che, però, rispecchia anche il ritardo italiano sul fronte della digitalizzazione.

La percentuale italiana è quasi in linea con quella registrata a livello generale negli Stati Uniti dove secondo la National Retail Federation e Appriss Retail nel 2022 gli americani hanno restituito prodotti (in questo caso non solo di moda) per oltre 816 miliardi di dollari, pari al 16,5% del valore totale degli acquisti di moda. Il valore dei resi online, negli Usa, nel 2022 è stata di quasi 213 miliardi di dollari.

Vestiti, pantaloni e scarpe: cosa si rispedisce al mittente

Le categorie che generano più resi a livello europeo sono abbigliamento (38%), scarpe (29%) e accessori (25%). In Italia - dove si restituiscono un quarto dei capi di abbigliamento acquistati, contro il 50% ( e oltre) che viene rispedito alle aziende in Germania e Svizzera - con un picco del 36% per i vestiti, del 31% dei pantaloni e del 29% per le gonne. I prodotti meno restituiti sono pullover e cardigan, con poco più del 10% di resi. Tra le calzature, invece, il tasso minore di resi si trova nel segmento sneakers, mentre sabot (38%) e ballerine (31%) sono le categorie più rispedite al mittente.