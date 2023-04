Residenze per anziani e fragili: senior living e Rsa coprono solo il 2% del fabbisogno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli investimenti crescono ma sono ancora una “goccia nel mare” quelli destinati a un settore difensivo e anticiclico per definizione, quello del senior living (le abitazioni per la terza età autosufficiente) e delle Rsa.

Se il Pnrr ha stanziato fondi per lo student housing e per colmare il gap tra domanda e offerta di abitazioni di qualità, non può dirsi la stessa cosa per l’altra “gamba” della cosiddetta residenzialità alternativa, il senior housing e tutta la galassia di residenze per anziani e fragili, autosufficienti e non. Una prospettiva lasciata all’iniziativa del libero mercato nel Paese più vecchio d’Europa.

In Italia, ci sono oltre 7.800 residenze assistite e case di cura, di cui l’83% private. E sono quasi tutte al Nord, anzi tra Lombardia, Veneto e Piemonte.

Poche strutture e pochi posti letto, tuttavia saturi. Il tasso di occupazione dei posti letto, in media, è del 78% (ma in Lombardia è dell’87 per cento). Se il grado di copertura del fabbisogno si attesta all’1,9% (ben lontano dal dato ideale del 5%), il Nord fa un po’ meglio (tra il 3 e il 3,3%), mentre la quasi totalità delle regioni meridionali non supera l’1 per cento. L’Olanda ha quattro volte l’offerta italiana.

«Raggiungere il tasso di copertura target ideale del 5% – spiega Antonio Fuoco head of Living Capital Markets di Jll– significa mettere sul mercato circa 600mila posti letto entro il 2035, raddoppiando quindi l’offerta attuale. Gli investitori si dimostrano interessati a investire nel settore, che garantisce attualmente rendimenti che vanno dal 5,3% dell’healthcare al 5,5% del senior living. C’è quindi un premio rispetto ai rendimenti dei titoli di Stato. Stiamo anche assistendo a un’aggregazione degli operatori in Gruppi più strutturati che non solo desiderano investire equity ma anche entrare nella gestione sotto l’aspetto operativo».