Residenze di lusso nel borgo antico, gli Usa fanno rotta sull’Abruzzo

Cresce, dunque, l'interesse degli investitori stranieri che da queste parti hanno trovato una “new Tuscany” da vivere. Del resto, anche la Cnn, appena qualche anno fa, aveva segnalato l'Abruzzo come “new hot destination”, elencando ben dieci motivi a sostegno della destinazione. Non è un caso che la regione verde d'Italia sia stata prescelta già da alcuni anni come meta dove trasferirsi stabilmente – e non solo per le vacanze o per la seconda casa - specie nei piccoli centri del chietino, situati sulle colline ai piedi della Maiella, a testimonianza di una tendenza che nei prossimi anni potrebbe essere destinata a crescere. Paesi come Palombaro o Civitella Messer Raimondo hanno accolto inglesi, svedesi, scozzesi, attratti dal buon vivere e dalla posizione geografica strategica, che hanno avviato attività imprenditoriali o commerciali, o lavorano in smart working, sostenendo così un territorio che da decenni patisce le conseguenze dello spopolamento.

«Secondo il nostro business plan, quando entreremo a pieno regime – continua Brosnan – contiamo di immettere nell'economia locale 3 milioni di dollari all'anno, e non pensiamo solo al personale diretto, ma anche ai numerosi fornitori di cui ci avvarremo (i lavori sono già partiti con maestranze locali, ndr). Le famiglie che verranno in vacanza a Casoli andranno al ristorante, ai centri commerciali, a visitare musei e strutture sportive, sostenendo così le imprese e le piccole realtà». «All'inizio non sono mancate le perplessità, dovute soprattutto alla scarsa conoscenza del territorio abruzzese al di fuori dei confini nazionali – conclude Brosnan – ma la vera scoperta è stata che qui è possibile fare l'esperienza dell'Italia autentica con la sua eccellente qualità della vita, i suoi ritmi lenti, i centri ricchi di storia, la vicinanza con la natura e con una cultura ancora intatte, ma non solo ed è ciò che attrae interesse soprattutto dai paesi del Nord Europa. Mare e montagna sono facilmente raggiungibili, così come un comodo aeroporto a Pescara, le grandi città d'arte, Roma e Napoli, e alcune mete turistiche d'eccellenza come la costiera amalfitana».