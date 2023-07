Residenze, servizi e cibo sano: così si rigenera il Certosa district a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Obiettivo restituire un’identità a un quadrante sinora rimasto ai margini della corsa di Milano alle gru e ai cantieri. Fermo a metà strada tra un residenziale con pochi servizi e spazi industrial-artigianali progressivamente dismessi, Certosa District (quadrante nord-ovest della città) diventa invece un’area sulla quale scommettere per il futuro.

Intervento e dimensioni

Si tratta di un intervento di circa 100mila mq complessivi, cui si aggiungeranno 16mila mq di verde suddivisi in due parchi. Un’operazione di riqualificazione portata avanti dalla Sicaf RealStep (che ha già riqualificato Tortona e Ripamonti) – per un valore complessivo di 500 milioni di euro – che vede, tra gli altri, la partecipazione di investitori quali family office, il fondo pensione E.On, la fondazione tedesca Rag e la società di asset management statunitense, di Atlanta, Jamestown.

Un progetto che segue un rigoroso crono-programma e che, all’interno dell’area, opera in sezioni talvolta anche non comunicanti tra di loro. Il piano punta al pieno completamento nel 2026, data simbolica anche per l’evento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

All’interno dei 100mila mq di riqualificazione complessiva, 13mila mq saranno dedicati al residenziale, nella forma del co-living, soluzioni flessibili e smart living, e circa 6mila mq a ristoranti, bar e locali scelti tra le insegne più interessanti, di ricerca e indipendenti del panorama contemporaneo della cucina. Per l’area food, infatti, (dopo le inaugurazioni di Crosta, Loste Cafe e Lafa), l’intenzione è di selezionare una ad una le proposte culinarie più innovative di tutta la penisola.

«Certosa District, come i precedenti, – dichiara Stefano Sirolli, ceo di RealStep Sicaf –non è solo un programma di riqualificazione, ma una strategia e un dialogo con il tessuto territoriale che punta ad integrare nel quartiere tutti i servizi necessari per rispondere alle esigenze delle persone nella loro quotidianità. Un sistema che va dalla qualità dell’ambiente, sia abitativo sia lavorativo, con edifici altamente sostenibili carbon free, fino alla qualità del tempo libero e addirittura del cibo, ambito in cui abbiamo avviato un inedito percorso di scouting». Certosa, ha concluso Sirolli, «sarà un distretto capace di interagire con il tessuto urbano e sociale, ricoprendo una posizione strategica di collegamento fra Porta Nuova e MIND, attraverso la stazione di Certosa e la futura Circle Line milanese».

Il cronoprogramma

Dopo la riqualificazione e la partenza de La Forgiatura – l’area industriale di inizi del ‘900 in disuso e oggi campus integrato di 30mila mq già locato a multinazionali come Medtronic, Zeiss, VF, UCB Pharma, Sandvik, Schuco, Schaeffler, Beko, DesignTech ed Expression Parfumées – come si vede passeggiando con la direttrice Marketing, di Real Step, Roberta Pacifici – ad aprile sono entrati nei 7mila mq di via Varesina 204 (quattro minuti a piedi dalla stazione di Milano Certosa) i 350 dipendenti di Whirlpool.