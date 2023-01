Residenze sopra i binari di Cadorna, alleanza tra Nhood e Ferrovienord

Da sottolineare che durante il periodo dei lavori i treni non si fermeranno.

La proposta sarebbe il terzo tassello che Nhood aggiunge alle riqualificazioni di Milano, dopo il progetto LOC-Loreto Open Community, per la rigenerazione di Piazzale Loreto, e Dropcity – Centro di Architettura e Design che riqualifica i 10mila mq dei Magazzini Raccordati in via Sammartini.

In Italia Nhood gestisce 37 asset commerciali per un patrimonio immobiliare di due miliardi di euro. Tra i progetti in corso anche il nuovo Urban Smart Mall Merlata Bloom Milano.

Il gruppo ha oggi una doppia anima di developer e gestore di servizi, dopo aver fondato la propria storia sui centri commerciali e le gallerie Auchan. «Nhood spinge su diversi settori – racconta Carlo Masseroli, head of strategy and development del gruppo -, tra cui il retail organizzato dentro la città e mischiato ad altre funzioni, come nel mall di Cascina Merlata». Ma anche come il progetto di Torino, centro di urban retail con mix di funzioni che vedrà il primo opening nella primavera 2023 fino allo spazio urbano a uso misto che sorgerà a Genova, nel complesso Waterfront di Levante ed esattamente nell’ex palazzetto dello sport. «Su questi format ragioniamo anche per iniziative in altre città in Italia» dice ancora Masseroli.

Il valore complessivo degli investimenti nei progetti come Merlata Bloom Milano, Waterfront Mall di Genova, LOC-Loreto Open Community, Cohousing Chiaravalle Cascina Gerola è di più di 2,5 miliardi di euro. Nel residenziale il gruppo ha avviato in partnership con Bell Group il progetto di Cascina Gerola, riqualificazione urbana in atto a Milano che vedrà la realizzazione di 51 unità abitative in vendita.