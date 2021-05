Residenziale, Generali Re acquisisce 3 gruppi di palazzine alla Maggiolina

2' di lettura

Generali Real Estate ha completato l’acquisizione di un complesso residenziale a Milano, all’interno del quartiere Maggiolina, ceduto dal Fondo Pensione UniCredit a valle di un processo competitivo. La Maggiolina è un’area residenziale fra le più note di Milano, un esempio di quartiere giardino in una zona strategica e semicentrale, fra Porta Nuova e Bicocca, caratterizzato da un'ottima vivibilità con ampi spazi verdi ed un contesto di qualità, in linea con le esigenze abitative più recenti.

L’acquisizione

Generali Real Estate ha acquisito tre gruppi di palazzine nel complesso residenziale Maggiolina per conto di tre distinti fondi immobiliari gestiti da Generali Real Estate SpA Sgr, per valorizzarli con una strategia differenziata.

Una porzione sarà completamente riqualificata per realizzare moderni appartamenti in locazione, secondo un modello multifamily private residential sector, strategia di investimento del fondo europeo Generali Re Living Fund (Greliv). Il format degli investimenti del Fondo si basa ovviamente su prerequisiti di sostenibilità e vivibilità di ultima generazione.

Un'altra porzione sarà dedicata, dopo un accurato restyling, ad una formula senior living innovativa, con soluzioni abitative di qualità e servizi dedicati, specificamente pensati per una clientela over-65 attenta al benessere ed alla qualità della vita.

Un’ulteriore porzione verrà valorizzata e messa in vendita a tempo debito sul mercato retail. Generali Real Estate vanta una storica esperienza nel settore residenziale, che rappresenta oggi circa il 10% del portafoglio di investimento europeo e che ritorna centrale grazie al fondo europeo Generali Real Estate Living Fund, parte della più ampia piattaforma di fondi pan-europei gestiti da Generali Re Spa Sgr.

Il Fondo e le acquisizioni all’estero

Lanciato nel 2020, il fondo ha una dimensione obiettivo di 2 miliardi di euro ed è in fase di raccolta anche presso il mercato degli investitori istituzionali. Il fondo ha già completato investimenti nel settore residenziale per più di 200 milioni di euro che includono, oltre al complesso di Maggiolina, anche acquisizioni in Germania ed in Francia.

In Germania, Generali Real Estate ha acquisito per conto del fondo Greliv il complesso residenziale “Max & Sophie” a Francoforte, nel nuovo quartiere Hafenpark: un complesso di nuova costruzione composto da 316 appartamenti e spazi commerciali, per un totale di 26.900 mq, in un’area dinamica ed in rapido sviluppo in prossimità del centro della capitale finanziaria tedesca, ricca di servizi e ben connessa con il trasporto locale ed internazionale. Il complesso è caratterizzato da un’alta efficienza energetica e progettato per consumare il 55% di energia rispetto allo standard.

In Francia, Generali Re ha acquisito, sempre tramite il fondo Greliv, un asset residenziale in costruzione, con completamento previsto nel primo trimestre 2023, a Clichy, località in grande sviluppo nell’immediato nord-ovest di Parigi ottimamente connessa con il resto della capitale francese. L’immobile è composto da 33 appartamenti, costruiti con un uso innovativo del legno, con specifiche tecniche di alta qualità e basse emissioni di carbonio.