Resilienza, la parola magica che non soccorre più il Pil cinese

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La resilienza non basta più all’economia cinese. Si torna a quarant'anni fa, quando la Cina cercava in ogni modo di imboccare la via dello sviluppo per milioni e milioni di persone. Il segretario generale Xi Jinping, riconfermato a ottobre con un terzo storico mandato, l'ha ripetuto come un mantra: la Cina è resiliente, assecondando gli eventi in maniera disciplinata saprà ritrovare la crescita. Risultato finale: +3% Pil nel 2022, crescita nulla nel quarto trimestre, +3% nel 2022, ai minimi in quarant’anni.

Troppo tardi per l’immunità

Il report dell’Ufficio nazionale di statistica presenta il conto di un anno con un finale imprevedibile: il passaggio dalla quarantena stretta contro il coronavirus al “liberi tutti” delle ultime settimane, a due passi dalle migrazioni del Capodanno lunare.

Loading...

Il ritardo con il quale i cinesi stanno vivendo l’immunità di gregge forzata a tre anni dal primo morto per Covid-19, in Cina, l'11 gennaio del 2020, sta presentando il conto.

Gli anni del lockdown sono stati aiutati da una forte domanda specie dal Nord America e in parte dall’Europa, c’è stato spazio per la resilienza, ma la richiesta dall’estero è data in calo almeno del 30% e, soprattutto, i morti da coronavirus, circa 2mila al giorno dopo quelli dichiarati negli ultimi trenta giorni, presentano il conto. Strozzature nella catena degli approvvigionamenti, ritardi nelle forniture e nelle consegne in concomitanza con il rallentamento naturale legato al Capodanno lunare, già dietro l’angolo.

Alla base della pessima performance di fine anno, che si è attestata su livelli inferiori alle stime del Governo di Pechino, ci sono stati problemi destinati solo a crescere. Non è detto che i contagi abbiano raggiunto il picco, non è certo se e quando la curva inizierà a calare.