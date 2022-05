Responsabilità sociale delle imprese del food e tutela dei riders all’evento Oxfam

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La recente proposta di direttiva europea per l'introduzione di una normativa sulla due diligence obbligatoria in materia di diritti umani e ambiente per le grandi imprese operanti in Ue è una rivoluzione che servirà a ri-orientare i loro modelli di business verso una maggiore attenzione a prevenire, mitigare e risarcire potenziali impatti negativi lungo la filiera provocati dall'attività di impresa. Quale il cambiamento richiesto nella cultura e condotta imprenditoriale? Quali i benefici che ne possono derivare per tutta la collettività? Il mondo corporate è pronto ad accogliere la sfida?

Un tema complesso di cui hanno discusso a Firenze al tavolo dedicato al food durante “OXfest - Creiamo un futuro di uguaglianza” Mario Cerutti, chief institutional relations & sustainability officer, Lavazza Group; Giosuè De Salvo, portavoce campagna ”Impresa 2030. Diamoci una regolata”; Marco Frey, presidente Fondazione Global Compact Italia; Maura Latini, amministratrice delegata Coop Italia; Gianmarco Laviola, amministratore delegato Princes Industrie Alimentari; Luciano Pirovano, global sustainable development director food, Bolton Group; Marta Pieri, head of corporate partnership di Oxfam Italia.

Loading...

Un altro focus che tocca da vicino il food riguarda i riders: «È ormai da tempo di fronte agli occhi di tutti la situazione di grande difficoltà sperimentata dai platform workers, i lavoratori delle piattaforme digitali, e del settore del food delivery, in particolare», si legge nel rapporto di Oxfam “Disuguitalia – Ridare Valore Potere e Dignità al lavoro”, dove l'associazione no profit effettua una ricostruzione dettagliata delle vicende e delle battaglie legali che hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica il problema di un maggior riconoscimento del lavoro dei rider e sottolinea come esistano alternative che vogliono contribuire con decisione a rendere più giusto ed etico il lavoro dei rider del food delivery.

È il caso della cooperativa “ciclologistica” Robin Food” di Firenze, costituitasi a maggio 2021: un progetto nato dalla passione di sette giovani – Nadim, Duccio, Alessandro, Simone, Salvatore, Mahmad e Luca, tutti con esperienza passata di rider per i colossi del food delivery – che ambisce a espandersi, creando opportunità di lavoro dignitoso e meglio conciliabile con la vita personale, e a ispirare altri con il proprio esempio.