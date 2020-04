Responsabilità toghe, uccisa dopo 12 denunce, accolto il ricorso dei figli La Corte d’appello aveva negato il risarcimento ai figli non riconoscendo un nesso tra la mancata tutela e l’omicidio, considerato inevitabile di Patrizia Maciocchi

Aveva denunciato il marito per minacce 12 volte, prima di essere accoltellata per strada davanti a tutti. Ora la Cassazione ha accolto il ricorso contro la presidenza del consiglio per chiedere, in base alla legge sulla responsabilità dei magistrati, il risarcimento di 259 mila euro in favore dei figli di Marianna Manduca, per la mancata tutela della loro mamma.

Il nesso tra mancata tutela e omicidio

La Suprema corte ha annullato il no della Corte d’Appello al ricorso chiesto dal cugino di Marianna Manduca che ha adottato i tre bambini rimasti orfani. I giudici della terza sezione civile, hanno rinviato alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio bocciando la tesi del delitto inevitabile. I giudici di legittimità aprono così la via al riconoscimento del nesso tra l’omicidio e la mancata tutela e alla possibilità di non restituire il risarcimento. Collegamento che la corte territoriale aveva negato. Il marito della vittima, condannato a 21 anni di reclusione in primo grado, aveva minacciato la moglie dalla quale si stava separando in maniera molto conflittuale anche per l’affido dei figli, arrivando a pulirsi le unghie davanti a lei con un coltello, arma con la quale la donna è stata poi uccisa. Senza successo la difesa , nel secondo grado di giudizio, aveva contestato le inadempienze della procura che, dopo le denunce molto circostanziate, aveva iscritto come atto dovuto l’uomo nel registro degli indagati, con il successivo esercizio dell’azione penale, senza però applicare nessuna misura cautelare, non essendo ancora in vigore la legge sullo stalking, introdotta solo nel 2009.

La mancata adozione di misure cautelari

I giudici di merito avevano valorizzato l’assenza di patologie psichiatriche per l’omicida, come risultava da una perizia disposta in sede di separazione, e l’uso di droghe. Un quadro che impediva di applicare la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. Per la Corte d’appello l’unico addebito che si poteva contestare alla procura, era la mancata perquisizione e l’eventuale sequestro del coltello con cui l’uomo aveva minacciato la ex moglie. Ma neppure questa “lacuna” è stata considerata dirimente, per affermare il nesso tra la negligenza delle toghe e l’omicidio. L’uomo, infatti, ammesso che il coltello fosse lo stesso che aveva mostrato alla moglie, si sarebbe agevolmente potuto procurare un’arma simile acquistandola, vista la fermezza del proposito di portare a termine un omicidio, non d’impeto ma premeditato. Per la Cassazione quello dei giudici di appello è un verdetto contraddittorio.