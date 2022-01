Resta il no di Mattarella al bis ma i voti aumentano

La posizione di Sergio Mattarella è chiara da tempo: Per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non è opportuna una sua riconferma al Quirinale, per motivi costituzionali prima ancora che personali. Tuttavia in Parlamento continuano a lievitare le preferenze nei suoi confronti: 166 oggi (dopo I 125 del giorno precedente) nonostante i votanti siano scesi da 978 a 540, con 441 astenuti del centrodestra. Un messaggio dei grndi elettori alle forze politiche che non riescono a trovare un accordo per la successione

