Resta (Polimi): subito al lavoro per la fase 2, l’emergenza non sia un alibi

Perché?

Perché la crisi ci ha mostrato che il nostro livello di digitalizzazione, dalle banche dati sulla salute agli strumenti per usarle e leggerle, è ancora molto deficitario. Essere digitalizzati vuol dire avere dati certificati e accessibili in tempo reale.

Si possono utilizzare i dati protetti dalla privacy?

Siamo in una pandemia. La storia dice che c’è una pandemia ogni settanta anni. Io credo nella Ragion di Stato. Credo che lo Stato debba prendersi la responsabilità di usare anche i dati sensibili dei cittadini. Cediamo le impronte digitali, l’iride, il riconoscimento vocale, i nostri spostamenti a multinazionali che si impegnano a non renderli pubblici. Non capisco perché non possiamo cederli, in via eccezionale, allo Stato. Se si impegna a non renderli pubblici e a utilizzarli solo allo scopo di sconfiggere la pandemia.

Lei è un convinto europeista. Non è deluso dal comportamento di alcuni dei nostri partner dell’Unione europea?

Sono e resto un convinto europeista. L’Europa è indispensabile. Non possiamo costruire un futuro senza l’Europa. Ma davvero pensiamo di scoprire un vaccino senza la piena collaborazione internazionale degli scienziati? Ma davvero pensiamo di competere con Stati Uniti e Cina come singoli stati nazionali? Sono convinto che l’Europa troverà una soluzione per una politica di finanziamento della ripresa. Abbiamo bisogno di contrarre debito in maniera importante almeno per i prossimi dieci anni. Non possiamo che indebitarci insieme, come Unione europea, e decidere insieme come spendere i soldi del debito. La formula si troverà, non è questo il problema.

