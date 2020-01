Restare freddi sul lavoro? Non sempre è giusto, serve anche intelligenza emotiva

In questi casi, per dirla sempre con Marianella Sclavi, «le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali, se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi». Nell’esempio, come nella realtà, i motivi del ritardo possono essere più o meno numerosi, giustificati e legittimi: e anche in questo caso ognuno di noi può facilmente tornare col pensiero – e meglio ancora se anche con l'emozione – a “quella volta” che essendo noi in ritardo siamo stati trattati “ingiustamente” poiché eravamo vittime di una situazione in cui l’essere riusciti ad arrivare già ci era sembrato eroico.

Ecco allora il nocciolo della questione: cosa significa «rimanere freddi e lucidi»? Se significa riuscire a riconoscere le nostre emozioni per capire come rischiano di influenzare il nostro giudizio, allora sì; ma se questa espressione significa ignorarle (o addirittura coltivare l’ambizione di non provarle) allora non è una ambizione dis-umana?

Per mantenere più alta possibile la nostra capacità di ascolto, conviene allora uscire dalla convinzione che una percezione (ovviamente la nostra) sia legittima e l’altra non esista (che è una scorciatoia comoda e molto praticata, quanto relazionalmente pericolosa) ma anche guardarci dal voler togliere le percezioni e le emozioni dall’equazione: quando non ci sono possibilità di interpretazione perché mancano gli aspetti emotivi, in realtà perdiamo senso, significato e leggibilità della situazione, e perdiamo una occasione di apprendimento su di noi e l’altro.

Questo approccio viene talvolta liquidato come buonista e volto a giustificare a tutti i costi: «alla fine siccome ciascuno ha le proprie ragioni, hanno ragione tutti e nessuno». L’intenzione dell’approccio è invece quella di “sentire” quello che sentono gli altri (oltre a come mi sento io), raggiungendo quindi un livello di ascolto più profondo, in modo da “esserci” all’interno di una relazione, per potersene contemporaneamente «tirare fuori» (cioè non essere giudicanti) per non far prevalere il proprio criterio prima di aver ascoltato a fondo.

* Partner di Newton Spa