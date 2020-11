Restart! Riavvia la cultura. In rete la maratona di “IL”

I protagonisti di #RestartRiavvialacultura



Francesco Scianna

Attore di cinema, teatro e tv. È diventato famoso prestando il volto a uno dei personaggi più significativi di Baarìa e grazie al film cult di Tornatore ha trovato gloria e popolarità. Poi nelle varie stagioni della serie tv La mafia uccide solo d'estate. Ha lavorato nella moda, Scianna è stato scelto come testimonial da D&G. E' attualmente sul set del film Netflix “IL FILO INVISIBILE” per la regia di Marco Simon Puccioni insieme a Filippo Timi.

David Leavitt

Scrittore statunitense di racconti e romanzi, si è affermato nel panorama letterario come rinomato cantore della middle class americana, insegnante di scrittura creativa presso l'Università della Florida, è l'autore americano che ama l'Italia e che ha ambientato buona parte del suo ultimo romanzo, Il decoro, a Venezia.

Milovan Farronato, e Nick Mauss

Milovan Farronato è una delle punte di diamante dell'arte contemporanea internazionale. Fondatore del festival di arti performative di Stromboli e direttore del Fiorucci Art Trust, ha insegnato allo IUAV di Venezia e diretto DOCVA Via Farini, si è cimentato in mostre anticonvenzionali e moltissimi altri progetti. Nel 2019 ha curato il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, ora è di stanza a Londra. Da marzo 2020 collabora con IL in qualità di curatore del progetto speciale “Interpretazioni d'autore della moda contemporanea”, la Serie #1 è stata realizzata con l'artista francese Camille Henrot; la Serie #2 è realizzata con l'artista americano Nick Mauss. Il progetto, che coinvolgerà dieci artisti contemporanei, si concluderà con una mostra a cura di Farronato. Nick Mauss è un artista americano, che lavora con collage, disegno, fotografia, installazioni. In Italia la sua prima personale è stata alla Triennale di Milano e Torre Velasca nel 2017, altre personali al Kunsthalle, Basel in Switzerland al Whitney Museum, New York, al Serralves Museum, Porto. I suoi lavori sono esposti nelle collezioni permanenti di Museum of Modern Art, New York; Whitney Museum of American Art, New York; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; The Walker Art Center, Minneapolis; The Hammer Museum, Los Angeles; Princeton Art Museum, Princeton; Long Museum, Shanghai; M+ Museum, Hong Kong; National Museum of Monaco, Princesse-Grace, Monaco and FRAC Champagne-Ardenne, Reims.

Ilaria Bonacossa

È la direttrice Artissima

Remo Rapino

Scrittore, ha vinto l’edizione 2020 del Premio Campiello con Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio