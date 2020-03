Restate a casa. La difficile traduzione giuridica di un consiglio chiarissimo

(ANSA)

Come era logico e prevedibile, il Dpcm del 9 marzo 2020 estende all’intero territorio nazionale le misure che mirano a contenere il contagio adottate solo un giorno prima per la Lombardia e per altre province del nord Italia.

Da tempo, i medici raccomandano di non uscire di casa se non è strettamente necessario. E chiunque di noi si deve attenere a questa regola, semplice ma decisiva stando all’unica opinione che conta, quella degli scienziati specializzati nella materia.



Tradurre in una norma giuridica questa indicazione non è certo semplice. Vi è il rischio di essere troppo “permissivi” e quindi ridurre la regola a una mera esortazione; ma vi è anche il rischio di essere eccessivamente “autoritari” e comprimere i diritti individuali in una misura sproporzionata, con il conseguente pericolo di una disubbidienza di massa.



Potrebbe sembrare quindi ingenerosa la critica di chi, chiuso tra le proprie quattro mura, pontifica su una normativa scritta necessariamente in fretta e senza precedenti. Tuttavia, è probabile che altre e ancor più severe norme seguiranno nei prossimi giorni. Dunque, un articolo che non si limita a descrivere ma discute il decreto governativo potrebbe essere di qualche utilità per i passaggi successivi di questa lunga vicenda.



E anche per questo, proviamo a “disturbare il manovratore”, evidenziando alcune norme che non ci sembrano abbastanza chiare e adatte ad affrontare il momento di emergenza. Cerchiamo di spiegare il perché.

In sostanza, a parte le disposizioni di dettaglio in forza delle quali si sospendono si chiudono o si limitano attività commerciali, sportive, culturali, per tutti quanti sono in vigore le seguenti misure:

● evitare ogni spostamento, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

● una forte raccomandazione a chi ha sintomatologie compatibili con il contagio a rimanere presso la propria abitazione;

● un divieto di uscire di casa per chi è sottoposto alla quarantena o è positivo al virus.



Chi viola gli obblighi previsti dal decreto è sanzionato con le pene dell’articolo 650 c.p. che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro, che può risolversi, con l'oblazione, in una ammenda di 103 euro, che estingue il reato.