Restaurant bond, come far ripartire i ristoranti con i voucher I pubblici esercizi attraverso piattaforme online stanno emettendo buoni scontati che valgono una cena riscattabile all’apertura del locale di Luisanna Benfatto

Ristorante Berton Milano (foto di Marco Scarpa)

3' di lettura

Se è ancora incerta nei tempi e modalità la riapertura post Covid-19, gli imprenditori della ristorazione non sono stati fermi. Le prime risposte emergenziali sono state l'attivazione della Cig per i dipendenti e un potenziato, o a volte creato ad hoc, servizio di home delivery. Ma non basta, come per molti settori si pensa anche a trasformare e adattare, il proprio modo di operare.





Un esempio di innovazione possibile è quella dei restaurant bond. Come i titoli di credito finanziario hanno un preciso emittente (il ristorante), un valore definito (quello della cena) e una scadenza (il termine temporale entro il quale bisogna spenderlo). Tra i primi chef a crederci Andrea Berton , 1 stella Michelin, che ha lanciato una sua speciale offerta. I clienti possono “investire” sul ristorante di Milano acquistando con una mail un voucher da 150 euro per una cena per due persone al costo di una, utilizzabile fino al 20 dicembre. «In 15 giorni hanno già aderito più di 400 persone. Un successo insperato», racconta Berton.

«Sono un inguaribile ottimista - racconta lo chef - anche se le perdite saranno incolmabili. Il 40% del fatturato è già andato in fumo con la chiusura del locale e la cancellazione di eventi e banchetti in questi mesi». Il distanziamento obbligatorio per garantire la sicurezza di clienti e personale in sala influirà sul numero dei coperti futuri che verranno dimezzati. Per questo Berton come piano B lavora a una seconda linea di proposte culinarie che si adattino alla consegna a domicilio . «Spero - aggiunge - che si possa riaprire al più presto e rilanciare, con una robusta campagna di comunicazione sostenuta mi auguro anche dal governo, uno degli asset fondamentali del turismo: la nostra cucina di eccellenza».

Oltre alle iniziative dei singoli ristoratori sono nate anche diverse piattaforme che offrono buoni acquistabili oggi per essere riscattati nei locali quando finirà il lockdown. Sulla scia dell'iniziativa globale nata a New York Diningbond.com, dove è possibile comprare coupon a prezzi scontati dal 10 al 25% per i ristoranti aderenti, è appena stato lanciato in Italia Dinnerbond.it. Su questo portale sono disponibili, voucher alfanumerici che offrono al portatore la possibilità di beneficiare di un pasto dal valore superiore.

Al progetto hanno già aderito come ambassador dell'iniziativa famosi chef tra cui Luigi Taglienti, Filippo La Mantia, Lorenzo Cogo, Cristiano Tomei e Cristina Bowerman. Ristoranti stellati, ma anche trattorie, pizzerie, bistrot e grandi catene possono iscriversi a una condizione: offrire 100 o più cene a un prezzo speciale da consumare entro il 30 dicembre 2021.