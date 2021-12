Restituzioni 2021: i frutti della Dichiarazione G20?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è tenuta giovedì 30 dicembre presso la sede romana dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di via Anicia una conferenza che conclude e celebra l'attività operativa del 2021. La conferenza ha visto la partecipazione del Ministro della Cultura Dario Franceschini, che si è impegnato a riportare i beni archeologici nei territori d’origine consentendo una ricomposizione di percorsi storici, culturali e sociali. L'evento rientra nel grande disegno dell'articolo 2.3 della Dichiarazione di Roma, adottata a conclusione dei lavori del G-20 Cultura. Secondo l'articolo in commento il traffico illecito di beni culturali rappresenta una minaccia alle risorse culturali di alcuni dei paesi membri, tra cui l'Italia. Il Gruppo dei Venti ha affermato la volontà comune dei Paesi membri di cooperare con crescente impegno per la protezione e la tutela del patrimonio culturale.

La Dichiarazione, in realtà, giunge come una nottola di Minerva ad affermare un trend, quello incline a perseguire reati commessi contro i beni culturali in violazione delle leggi di un paese straniero, già in atto. Se si osservano a ritroso le restituzioni dell'anno appena trascorso si vede che si tratta di restituzioni che concludono indagini, sequestri e confische avviate da anni, se non decenni.

New York

Il 15 dicembre a New York, presso il Consolato Generale Italiano, il Procuratore Distrettuale di Manhattan Cyrus Vance ha restituito all'Italia 201 pezzi archeologici pregiati che nell'arco degli ultimi decenni erano finiti nello Stato di New York, smerciati dai grandi trafficanti internazionali e acquisiti – a volte dopo vari passaggi di mano – da importanti musei (Getty, Fordham, San Antonio, Cleveland, ecc.) case d'aste, gallerie antiquarie (Merrin, Antiquarium, ecc.) e collezionisti privati come Steinhardt, Fleischman e Levy-White.

Si tratta di sequestri portati a termine dall'Antiquities Trafficking Unit presso la Procura Distrettuale con gli agenti di H.S.I. (Homeland Security Investigations). Il valore complessivo dei pezzi restituiti da Oltreoceano supera i 10 milioni di euro. Circa 40 dei 201 reperti restituiti resteranno in mostra, fino al marzo 2022, presso il Consolato Generale d'Italia a New York e l'attiguo Istituto Italiano di Cultura, mentre 161 saranno custoditi nei depositi dei TPC.

Nord Europa

Il 10 dicembre, a termine dell'operazione Taras, coordinata dalla Procura di Taranto con la Sezione Archeologia del Reparto Operativo TPC, le forze di polizia di Germania, Olanda, Svizzera e Belgio, sono stati restituiti oltre 2.000 i beni dauni scavati illegalmente in Puglia e Basilicata. Alcuni oggetti sono stati rinvenuti con le perquisizioni a carico di 13 indagati per associazione a delinquere, in provincia di Taranto prima che attraversassero la frontiera italiana. Altri beni sono stati restituiti dal Belgio, importante mercato per i beni di settore. A Bari, presso il Castello Svevo, sono esposti 782 reperti archeologici della civiltà Daunia che erano stati esportati illecitamente in Belgio e rimpatriati a seguito di un'indagine della Procura della Repubblica di Foggia e dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari con l'indispensabile apporto dell'Autorità giudiziaria belga e il coordinamento di Eurojust. La cartina al tornasole della Dichiarazione di Roma saranno i rapporti con quei paesi con cui l'Italia non ha accordi pregressi o uno storico di restituzioni. Solo a qualche anno di distanza dalla Dichiarazione si potranno realmente raccogliere i frutti della presidenza italiana al G20.