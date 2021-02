«Resto al Sud»: ora è possibile lavorare nel cicloturismo anche nel Meridione BikeSquare promuove il turismo a due ruote abilitando imprenditori che vogliono investire sul settore. Dal 15 febbraio un corso di formazione gratuito di Marco Trabucchi

BikeSquare promuove il turismo a due ruote abilitando imprenditori che vogliono investire sul settore. Dal 15 febbraio un corso di formazione gratuito

Con la riscoperta dei territori di prossimità, la mobilità attiva e il distanziamento, il cicloturismo sembra vivere una stagione di scoperta e rinascita. Un'opportunità preziosa per il nostro territorio e una risorsa utile a mitigare la crisi che sta vivendo il settore, oltre che un'opportunità per nuove imprenditorialità legate alla valorizzazione del nostro territorio in chiave sostenibile.

Un modo di viaggiare ecologico, lento e remunerativo. Lo dicono i numeri: il trend del cicloturismo in Italia è in crescita, stimato intorno ai 5 miliardi, come indicano i dati del Rapporto 2020 Isnart-Unioncamere e Legambiente. Nel 2019 ha generato quasi 55 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 6,1% del totale e generando una spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro, pari al 5,6% del totale, di cui 3 miliardi generati dalla componente internazionale dei turisti. E con una spesa media giornaliera elevata, che si attesta intorno ai 75 euro per cicloturista.

«Il turismo di massa ha fatto molti danni, ma il cicloturismo può migliorare i territori, perché disegnare gli itinerari obbliga a fare rete e sistema tra i numerosi player coinvolti nell'indotto», ha sottolineato Sebastiano Venneri di Legambiente, membro dell'Osservatorio Bike Economy e Cicloturismo.

In questo contesto di spinta arriva la proposta di BikeSquare - startup che si occupa di promuovere il cicloturismo e la mobilità ciclistica - in cerca di imprenditori e imprenditrici che vogliano investire nel cicloturismo e nel noleggio di e-bike, seguendo il modello di successo della piattaforma dedicata al noleggio di e-bike.

Imprenditori che nel sud e nel centro Italia possono beneficiare degli incentivi a fondo perduto previsti dal programma “Resto al Sud”, destinati a chi ha un'età compresa tra i 18 e i 55 anni.