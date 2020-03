Resto al Sud a passo lento. In Campania metà delle imprese Sono 4.642 le idee finanziate. Presentate 11mila domande per l’incentivo che vuole frenare l’emigrazione giovanile. Mobilitati 147 milioni sui 1.250 di dote prevista di Vera Viola

Nelle regioni del Mezzogiorno muovono i primi passi 4.642 nuove imprese: sono quelle promosse dagli aspiranti imprenditori che hanno aderito al programma “Resto al Sud” e che sono state approvate da Invitalia. La misura introdotta con decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito nella legge 3 agosto 2017, n. 123, più volte modificata, punta a frenare l’emigrazione giovanile fornendo l’opportunità di avviare nelle regioni del Centro Sud iniziative imprenditoriali. La risposta dei destinatari degli incentivi (gli under 46) e le attività avviate ad oggi (4.642) di certo non corrispondono alle previsioni ottimistiche espresse in partenza, essendo state attivati investimenti per 311 milioni a fronte di una dote di 1.250 .

Ma è anche vero che, nel bilancio dei primi due anni (da gennaio 2018, quando la misura è diventata operativa, a febbraio 2020) va rilevato il numero consistente di domande presentate (11.583) o in via di elaborazione (14.481), nel senso che i proponenti ci stanno lavorando e ne presenteranno buona parte . Solo le presentate potrebbero mettere in moto investimenti per 772 milioni. Insomma, nei prossimi mesi potrebbe esserci una accelerazione. Il vero bilancio sarà possibile solo

sul medio lungo periodo, quando si potrà valutare quante imprese saranno sopravvissute alla fase iniziale e saranno in grado di autosostenersi. Resto al Sud può offrire un pacchetto di sostegni molto corposo: finanziamento a fondo perduto pari al 35% delle spese per l’avvio di un’attività di impresa. Il rimanente 65% può essere finanziato con mutuo garantito dal Fondo di Garanzia per le Pmi del Mediocredito Centrale i cui interessi sono coperti con contributo in conto capitale.

I progetti approvati (i 4.642 di cui si è detto) prevedono in totale investimenti per 311 milioni di cui 147 coperti con agevolazioni statali. Stando alle previsioni, dovrebbero creare occupazione per 17.568 persone. In realtà i progetti approvati sono la punta di un iceberg che comprende altre 500 domande circa in istruttoria .

Insomma, poche o tante le proposte presentate e soprattutto quelle approvate? «Dati alla mano, possiamo dire senza essere smentiti che Resto al Sud è una misura di successo che ha consentito a tanti giovani di