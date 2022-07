Restyling Bocchia Caffè, Biscottificio Grondona investe un milione

Il gruppo è fortemente colpito dagli aumenti di prezzo di materie prime, gas ed energia, «nonché dalla difficoltà - sottolinea Grondona - di reperire materiali per gli imballaggi, come i cartoni o le carte accoppiate con l’alluminio. Quindi se, dopo l’estate, non rientra la situazione, avremo una reddittività ridotta rispetto al 2021. In ogni caso, abbiamo deciso di investire nei bar-caffetteria perché ci crediamo, nonostante l’aumento delle materie prime, gli effetti della guerra in Ucraina e, prima, quelli della pandemia, che per i bar ha rappresentato un disastro spaventoso. Crediamo nell’investimento perché i negozi Bocchia sono legati alla nostra industria di panettoni, biscotti e pasticcerie secca, i cui prodotti vengono proposti in caffetteria. Noi li portiamo anche nella Gdo ma lì fatichiamo a crescere, perché non abbiamo gli strumenti per far capire che differenza di qualità c’è fra i nostri prodotti e quelli degli altri marchi. In caffetteria, invece, i clienti hanno l’occasione di assaggiarli e percepirne, appunto, la qualità. Insomma, la formula è giusta, al di là della contingenza del Covid o della guerra. E il restyling delle sale era necessario perché la pasticceria e il bar hanno nuove esigenze e devono essere in grado di offrire la prima colazione, il pasto del mezzogiorno, col fast food, e l’apericena».