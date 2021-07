Restyling del Gaslini e Galliera: così cambia la sanità a Genova

5' di lettura

Mentre l’Italia comincia a vedere finalmente la luce (sia pure con l’incognita della variante Delta), dopo quasi un anno e mezzo di emergenza Covid, e s’interroga su come saranno la società e la sanità post pandemia, in Liguria due storici nosocomi genovesi hanno avviato altrettanti progetti di profonda ristrutturazione, con piani diversi ma col medesimo intento di migliorare la vita ai pazienti. Si tratta dell’Irccs Giannina Gaslini, ospedale pediatrico fondato nel 1931 dal senatore Gerolamo Gaslini (in ricordo la figlia morta bambina) e in attività dal 1938, e dell’ente ospedaliero Galliera, edificato nel 1877 da Maria Brignole Sale De Ferrari, duchessa di Galliera.

Il rendering del giardino pensile del nuovo Galliera.Potranno usufruirne gli operatori sanitari, i pazienti e i visitatori.

Il progetto del Gaslini

Il Gaslini ha varato da poche settimane un nuovo piano strategico (2021-2025), che è stato presentato alla città dal presidente dell’istituto, Edoardo Garrone (presidente anche di Erg e del Sole 24 Ore) e dal direttore generale, Renato Botti. Il piano, che prevede tra l’altro la costruzione di un nuovo padiglione monoblocco da 29mila metri quadrati (al posto degli attuali padiglioni 7 e 8), per accogliere 150-200 posti letto, che sorgerà all’interno dell’area di 73mila metri quadrati dove hanno sede anche gli altri padiglioni dell’ospedale, prevede investimenti complessivi, per la sua intera attuazione, pari a 149 milioni di euro: 95 per le nuove costruzioni, 20,8 per altre opere edili e 33,2 per attrezzature e tecnologia. L’istituto, da parte sua, ha previsto di finanziare con proprie risorse 27 milioni; restano quindi da reperire 122 milioni ma il progetto ipotizza che i fondi, in larga misura, possano arrivare attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Gaslini realizzerà un monoblocco demolendo due padiglioni

Inoltre, nei giorni scorsi, la Fondazione Gaslini, il cui presidente è l’arcivescovo di Genova, Marco Tasca, ha ha deliberato di dare avvio al rinnovamento dell’ospedaleattraverso l’erogazione di un contributo di 10 milioni di euro. «Il fatto che la Fondazione, per il progetto, abbia preso questo impegno importante - sottolinea Garrone - è un messaggio positivo per quanti lavorano al Gaslini: l’ente e l’arcivescovo sono un riferimento per tutti e questo dà ancora più forza al fatto che il progetto si possa fare». E Botti aggiunge: «Non era mai successo che la Fondazione, che pure contribuisce a sostenere l’ospedale, intervenisse con una somma così cospicua».

Pazienti fino a 18 anni

Ma la trasformazione dell’ospedale non si esaurisce con il nuovo monoblocco e il rinnovo degli spazi o il cambiamento d’uso di altri padiglioni. Prevede, infatti, dice Botti, di ampliare l’offerta di servizi anche ai pazienti tra i 14 e 18 anni con patologie psichiatriche e traumatiche.

Renato Botti. Direttore generale dell'ospedale pediatrico Giannina Gaslini

«Il Gaslini – spiega il direttore generale – tradizionalmente segue l’età pediatrica fino a 14 anni, anche se, per alcune patologie, già in precedenza curavamo i pazienti fino a 18 anni. La mia idea, invece, è di potenziare l’aspetto traumatologico. Ma questo richiede la modifica delle procedure di emergenza regionali, in modo che i ragazzi fino a 18 anni possano essere portati al pronto soccorso del Gaslini, che necessiterà di essere potenziato sia quanto a organici che quanto a tecnologie. Analoga la trasformazione che vorremmo per la psichiatria. E poiché gli adolescenti con quel tipo di problemi sono dotati di una forza notevole, per alzare la fascia d’età dei pazienti sarà necessario potenziare le strutture, le stanze e gli organici. Riguardo poi a una serie di patologie come la fibrosi cistica, le cardiopatie o il nanismo, abbiamo detto alla Regione che siamo disponibili a seguire i nostri pazienti anche dopo i 18 anni. Ovviamente, per far questo, ci vuole un riconoscimento giuridico ad hoc da parte della Regione, con cui dovremo concordare un percorso corretto per raggiungere questi obiettivi». E tutto questo, assicura Botti, può avvenire in tempi più brevi rispetto alla realizzazione del nuovo monoblocco, che dovrebbe essere pronto tra cinque anni.