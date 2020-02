«Il»: nuovo logo, nuovo formato e nuovo concept

Giuseppe Cerbone Amministratore Delegato del Gruppo 24 ORE (© Sergio Lucchesi)

Un assaggio del nuovo “Il”, che debutterà in edicola con Il Sole 24 Ore il 27 marzo, è stato svelato oggi in anteprima esclusiva nella suggestiva cornice del Piccolo Teatro di Via Rovello a Milano, dove clienti e investitori pubblicitari sono stati invitati ad una speciale “Colazione a Teatro” introdotta da un monologo di Massimo Popolizio sull’identità maschile.

Dal palco del Piccolo Teatro il Direttore Generale della concessionaria 24 ORE System Federico Silvestri ha spiegato: «Con il nuovo originale concept di “Il”, i nostri partner avranno la possibilità di essere gli ‘attori protagonisti’ di quella che diventerà la ‘serie’ dell’anno, caratterizzata ogni mese da una ‘puntata-evento’ con guest star e firme internazionali del mondo della fotografia e seguita da un’audience di fascia altissima, attenta a tutto ciò che è nuovo ed esclusivo. L’innovazione sarà rappresentata soprattutto da una nuova piattaforma integrata nel Sistema Sole che garantisce una visibilità editoriale amplificata».

Il Direttore Generale della concessionaria 24 ORE System Federico Silvestri (© Sergio Lucchesi)

«Siamo molto felici di presentare al mercato il nuovo “Il” a cui abbiamo voluto aggiungere una ‘dimensione internazionale’ nel concept e nelle collaborazioni, come punto di osservazione aumentato, che si svilupperà attraverso una piattaforma innovativa su carta, digital, eventi e libri» ha dichiarato durante l’incontro Karen Nahum, Vicedirettore Generale Publishing & Digital del Gruppo 24 ORE.

Karen Nahum Vicedirettore Generale Publishing & Digital del Gruppo 24 ORE (© Sergio Lucchesi)

Il Direttore del mensile “Il” Nicoletta Polla Mattiot ha raccontato la nuova filosofia del magazine sottolineando come «in un mondo globale, fermarsi equivale a fare un passo indietro, cambiare significa stare al passo, innovare è spingersi un passo avanti. La spinta al futuro nutre la nuova stagione di IL. Non è ossessione del nuovo, ma propulsione al meglio, e non c’è limite alla possibilità di migliorare. Di qui la volontà di offrire ai nostri lettori un giornale-destinazione, multipiattaforma, che supera la classica visione “frontale”. Il – conclude Nicoletta Polla Mattiot - è un punto di partenza, invita il lettore a continuare. Fa leva sul potere dell’immaginazione per passare dall’emozione all’azione. Prima leggi e poi fai (esci, inventi, costruisci, esplori, provi nuove esperienze, entri in un network)».

Nicoletta Polla Mattiot Direttore del mensile «Il» (© Sergio Lucchesi)

E come nelle migliori serie, TO BE CONTINUED! Quello di oggi al Piccolo Teatro è stato infatti solo il primo teaser. Anche la presentazione di “Il” è strutturata a “episodi”. Edizioni speciali, ospiti speciali, eventi speciali: il prossimo appuntamento sarà fra 10 giorni per un’altra rivelazione